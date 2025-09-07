Girls Auto Clinic, el primer taller gestionado solo por mecánicas

Algunas personas definen este taller como un desafío a los roles de género. Otras, como un espacio seguro para las mujeres y otras identidades para las que ir al mecánico se convierte en un verdadero suplicio.

Lo que sí es de Girls Auto Clinic es el primer taller en estar gestionado solo por mecánicas. Mujeres que contra todo pronóstico han explotado su pasión por la automoción y han abierto un establecimiento donde no hay cargos ocultos en el precio, condescendencia ni mansplainning.

Te arreglan el coche y te lo explican

Girl Auto Clinic es más que un lugar al que llevas a reparar el coche. Además de la parte mecánica, incluye todo un catálogo de servicios de belleza que las (y por supuesto, también los) clientes puedes disfrutar, como una manicura.

Pero las trabajadoras de este taller van mucho más allá. Su misión es cambiar la visión de las mujeres y el mantenimiento de sus coches, involucrando a todas aquellas personas a las que ir al mecánico se les atraganta.

No solo van a reparar tu vehículo, sino que si lo quieres, también puedes recibir una pequeña formación o una guía para saber cómo cuidar de tu coche. Igualmente, para aquellas que así lo prefieran, las mecánicas de este taller te permiten participar en el proceso de reparación del vehículo, si así lo prefieres.

Por la emancipación de las mujeres

Entre sus comprimosos, Girls Auto Clinic quiere crear una experiencia de reparación de automóviles única, cómoda y segura para mujeres.

El taller funciona, desde 2017, en Filadelfia, Estados Unidos. No obstante, la empresa fue fundada en 2013 por Patrice Banks. GAC es propiedad y está gestionada por mujeres negras y desde sus inicios aposó por el desarrollo de herramientas que fomentaran la participación y la emancipación de las mujeres en el sector de la automoción.

"Nuestra misión es crear una industria donde las mujeres se sientan plenamente capacitadas para comprar y administrar sus vehículos, a la vez que aumentamos la representación de mujeres en el mundo automotriz"