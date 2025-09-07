Mucho cuidado con el timo del gato: Esta es la advertencia de la policía y el dinero que te pueden estafar

La Policía Nacional ha lanzado una nueva alerta a través de sus redes sociales para advertir sobre el peligroso ‘timo del gato’. Esta estafa se está extendiendo por varias ciudades de España, pero sabes qué es, cuánto dinero te pueden timar y cómo puedes evitarlo.

El timo del gato consiste en que un supuesto mecánico se acerca a los conductores para alertarles de una falsa avería en su vehículo. Aprovechando el desconocimiento y la preocupación por la seguridad vial, el estafador saca un gato mecánico, levanta el coche y asegura que circular en esas condiciones es muy peligroso. Después de una falsa revisión, exige una cantidad de dinero desproporcionada por la supuesta reparación que acaba de hacer.

Coche levantado por un gato / Freepik

Atención al robo de vehículo y a las estafas

El hurto de vehículos en España continúa siendo un desafío relevante en el primer semestre de 2025, con 15.596 robos registrados, según los datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior. Esta cifra refleja un descenso del 4% respecto al mismo periodo de 2024, pero es evidente que el hurto de vehículos sigue siendo una problemática de gran impacto.

Las provincias de Madrid y Barcelona han concentrado, una vez más, la mayor parte de los vehículos robados. Entre ambas suman el 40% de las unidades sustraídas, con 3.328 y 3.335 incidencias registradas, respectivamente. Mientras que en la capital española los robos se redujeron un 7,3%, en la Ciudad Condal se incrementaron un 0,4%. Álava y Burgos han registrado un incremento significativo con respecto al mismo periodo del año pasado, aumentando un 96% y un 44,4%, respectivamente, los hurtos de vehículos.

Hombre levantando un coche con un gato / Freepik

Este es el dinero que te pueden estafar con el timo del gato y cómo lo puedes evitar

Como hemos dicho, esta estafa es bastante peligrosa porque te pueden timar entre 600 y 800 euros por supuestamente arreglar el problema. Si no llevas dinero suficiente para pagarlo, el estafador se ofrecerá a acompañarte hasta un cajero automático o incluso hasta tu domicilio para que puedas pagarle. Este detalle ha sido clave para que la Policía Nacional haya detectado esta estafa. En estos casos el agresor puede aprovechar el traslado para seguir manipulando emocionalmente a la víctima o incluso para identificar datos personales o financieros.

Para no caer en la estafa del gato, la policía afirma que “no aceptes ayuda de extraños si te piden dinero”. Además, debes desconfiar de quien te diga que tu vehículo suena mal sin conocerte ni haberlo revisado en un taller y no dejes que alguien te acompañe a un cajero si no es de tu confianza. Llama al 091 ante cualquier intento de estafa o comportamiento sospechoso y también informa a otras personas, especialmente a mayores o conductores inexpertos, que pueden ser más vulnerables a este tipo de engaños.