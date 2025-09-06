¿Pierde líquido refrigerante tu coche? Así puedes detectar una fuga antes de que sea grave

Una fuga o pérdida del líquido anticongelante del coche, si no se detecta a tiempo, puede derivar en averías graves o costosas.

Una rápida inspección visual es la manera más fácil de detectar fugas del líquido refrigerante y uno de los primeros signos es la presencia de manchas en el suelo donde el coche haya estado aparcado.

Manchas en el suelo

Si ves una mancha de color verdoso, rosado o anaranjado, es muy probable que se trate de una pérdida de anticongelante. Este líquido, además, suele tener un olor dulce muy característico.

Para cerciorarte, también puedes levantar el capó y comprobar si hay restos de líquido o marcas blanquecinas en el radiador, en las abrazaderas o en los manguitos. Estas manchas se forman cuando el refrigerante se evapora tras filtrarse por una fuga pequeña.

Otra forma de detectar una fuga es revisar el depósito de expansión del líquido refrigerante. Si el nivel está por debajo del mínimo recomendado, y no ha habido sobrecalentamiento ni se ha abierto el circuito recientemente, la bajada del nivel podría deberse a una pérdida. Es importante hacer esta comprobación con el motor frío para evitar quemaduras y obtener una lectura precisa.

Además de los indicios visuales, hay síntomas que se notan al poner el coche en marcha. Por ejemplo, si escuchas un sonido de burbujeo en el sistema de calefacción o ventilación, podría haber aire entrando en el circuito debido a una fuga.

También debes prestar atención al humo que sale por el tubo de escape: si es blanco y persistente, especialmente cuando el motor está caliente, podría indicar que el refrigerante está entrando en la cámara de combustión, lo cual suele ser señal de un problema más grave, como una junta de culata dañada.

Pasa por el taller

En algunos casos, las fugas no dejan rastro en el suelo ni se detectan fácilmente. Una técnica útil consiste en colocar un cartón o papel absorbente bajo el motor durante la noche. Si al día siguiente encuentras manchas, tendrás una pista clara de dónde podría estar la fuga. Otra opción es realizar una prueba de presión en el circuito de refrigeración, algo que debe hacerse en un taller. Esta prueba permite localizar fugas pequeñas o en zonas de difícil acceso, como la bomba de agua, el radiador o las juntas internas.

Obviamente, el mantenimiento preventivo es la mejor manera de prevenir fugas del líquido refrigerante o detectarlas a tiempo. Por eso, hay que revisar el nivel del anticongelante, idealmente una vez al mes o antes de viajes largos.

También hay que cambiar el líquido según las recomendaciones del fabricante. Habitualmente suele ser cada dos años o cada 40.000 kilómetros, aproximadamente.