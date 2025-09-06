¿Te pueden multar por quedarte sin combustible? La Guardia Civil pone su atención en el tapón de gasolina

Las multas por circular sobrepasando el límite de velocidad permitido son las sanciones que más reciben los conductores en nuestro país. En 2024, la Dirección General de Tráfico formuló casi 3,5 millones de denuncias por exceso de velocidad solo por radar. La Guardia Civil está poniendo ahora el foco en las infracciones relacionadas con la gasolina, pero ¿te pueden multar si te quedas sin combustible?

Muchos conductores se preguntan si es ilegal que su vehículo se quede sin gasolina. Debes saber que como tal, no es ilegal quedarte sin combustible, ya que en el Reglamento General de Circulación español no se estipula que quedarte sin gasolina con tu vehículo sea motivo de sanción. Pero dependiendo del contexto o donde se quede parado, esta acción puede tener consecuencias.

Quedarse sin gasolina / Freepik

¿Cómo debes actuar si te quedas sin gasolina?

Desde RACE (Real Automóvil Club de España), estos son los consejos que debes seguir para actuar correctamente si te quedas sin gasolina:

Activa las luces de emergencia: para que los demás usuarios de la vía sepan que a tu vehículo se le está acabando la gasolina (lo sabrás al momento, porque el motor empieza a dar tirones y se enciende el testigo), debes activar las luces de emergencia y dirigirte a una zona lo más segura posible de la carretera (arcén o lo más a la derecha posible de la vía). Bajo ningún concepto tienes que dejar tu vehículo en medio de la carretera porque puede suponer un peligro para la seguridad vial.

para que los demás usuarios de la vía sepan que a tu vehículo se le está acabando la gasolina (lo sabrás al momento, porque el motor empieza a dar tirones y se enciende el testigo), (arcén o lo más a la derecha posible de la vía). porque puede suponer un peligro para la seguridad vial. Chaleco reflectante: cuando hayas logrado dejar el vehículo en una zona segura, tendrás que ponerte el chaleco reflectante para que el resto de conductores sepa de tu presencia. Debes llevar el chaleco reflectante en la guantera o en el hueco de la puerta para tenerlo a mano y no tener que salir a buscarlo en el maletero. Además, no te olvides de señalizar tu vehículo, ya sea con el triángulo (debe colocarse a 50 metros del vehículo, por delante y por detrás, si es en una carretera de doble sentido) o la luz V-16 (en el techo del vehículo) que será obligatoria a partir de 2026.

cuando hayas logrado dejar el vehículo en una zona segura, tendrás que para que el resto de conductores sepa de tu presencia. Debes llevar el chaleco reflectante en la guantera o en el hueco de la puerta para tenerlo a mano y no tener que salir a buscarlo en el maletero. Además, (debe colocarse a 50 metros del vehículo, por delante y por detrás, si es en una carretera de doble sentido) (en el techo del vehículo) que será obligatoria a partir de 2026. Comunica al seguro: después de realizar los pasos anteriores puedes llamar a tu compañía de seguros para que te aseguren si te pueden cubrir este incidente.

después de realizar los pasos anteriores puedes llamar a tu compañía de seguros para que te aseguren si te pueden cubrir este incidente. Llamar a la grúa: tendrás que avisar al servicio de asistencia en carretera para que una grúa pueda llevarse tu vehículo a una gasolinera cercana. El problema surge cuando el seguro no te cubre el desperfecto y si no tienes un servicio de asistencia en carretera, tendrás que llamar a emergencias.

tendrás que avisar al servicio de asistencia en carretera para que una grúa pueda llevarse tu vehículo a una gasolinera cercana. y si no tienes un servicio de asistencia en carretera, tendrás que llamar a emergencias. Si tienes una gasolinera cerca: como última opción, podrás ir caminando directamente a una gasolinera cercana y rellenar el recipiente homologado para repostar tu coche. Puedes adquirirlo en el mismo establecimiento, ya que los venden por unos 15 euros.

Triángulo avisando de que hay un coche parado porque se ha quedado sin gasolina / Freepik

El peligro y la multa de ir sin combustible

Como hemos dicho, no es ilegal quedarse sin gasolina, pero eso no quiere decir que te libres de una multa si te ocurre esta situación. Si los agentes de tráfico consideran que no has actuado de la forma correcta (no has seguido los consejos de arriba) podrán sancionarte con 200 euros. La razón principal sería por quedarte en medio de la carretera o en un lugar peligroso para el resto de los conductores.

Además, tienes que estar muy atento a la tapa de la gasolina de tu coche, porque si no está cerrada correctamente, la Guardia Civil te sancionará con 200 euros de multa.