En tiempos en los que el coche eléctrico se exhibe provocador por las vías del país ­con su desplazamiento silente y diseño de líneas futuristas, irrumpe un icono del motor pidiendo podio. Se trata del deportivo Seven, el bólido obra de Colin Chapman, fundador de Lotus, que lo presentó en 1957 como propuesta para hacer las delicias de los verdaderos amantes del volante tanto en la carretera como en la pista.

Este protagonista del motor que apunta a la conquista del sector más apasionado de las cuatro ruedas dispuesto a permitirse o a hacer posible su capricho, cuenta ahora con el aliado perfecto. La celestina necesaria para materializar el deseo de adquirir este coche único. Se trata de CA Auto Bank, la financiera del automóvil que ha firmado un acuerdo con Caterham Cars abriendo la puerta a opciones de financiación a medida, e incluso leasing, para hacerse con una de estas joyas que no envejecen.

Caterham Seven, el icono peso pluma para volar en pista y carretera / Caterham

Desde su lanzamiento este auto se posicionó en una categoría sin rival por una razón definitiva, la experiencia de conducción que garantiza. Quien lo prueba, afirman, no encontrará en ningún vehículo sensación igual. Tal vez por la cercanía al pavimento, la ligereza de su estructura, la sencillez de sus mandos, que no cuentan con ninguna tecnología que asista con extras al piloto. Volante, pedales, pericia y el placer de conducir, son los elementos claves para conseguir lo que prometió su inventor: una experiencia de conducción pura, simple y divertida.

Esta leyenda de la carretera adquirió un matiz superior desde 1973, cuando este deportivo minimalista y ligero empieza a conocerse como Caterham Seven, tras la adquisición de los derechos de fabricación por Graham Nearn, fundador de Caterham Cars. Bajo esta insignia el invento de Chapman conoció nuevas versiones, siempre conservando su esencia.

Caterham Seven, el icono peso pluma para volar en pista y carretera / Caterham

Más de cien variantes y miles de unidades han pisado la carretera desde entonces con propuestas mono o biplaza descapotables, o no, con maletero suficiente para una escapada. La construcción del vehículo consiste en un chasis especial hecho de tubos de acero con paneles de aluminio fijados a este, lo que proporciona una estructura resistente y ligera de cerca de 440Kg o poco más según el modelo, característica que se combina con un motor que puede ir desde los 84CV a los 228CV.

En la actualidad Caterham ofrece cinco versiones diferentes todas ellas fabricadas exclusivamente en Reino Unido: Caterham Seven 170 (170 KPH, 84PS), Caterham Seven 340 (209 Kph, 168PS) y Seven 485 Final Edition (224Kph, 228PS). Además de los más tradicionales, como el Super Seven 600 (170Kph, 84PS) y el Súper Seven 2000 (209Kph, 168PS).

En cada una de sus versiones y tal como fue el deseo de Chapman, este deportivo cumple con la promesa de ofrecer una experiencia de conducción visceral en la que se da la conexión total entre piloto y máquina.