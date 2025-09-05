La carga inalámbrica ya ha simplificado radicalmente el uso del teléfono móvil: basta con colocarlo sobre una base apropiada y la energía fluye en el dispositivo como por arte de magia. Porsche ofrecerá pronto esta tecnología tan fácil de usar también para sus coches eléctricos, siendo el primer fabricante de automóviles en comercializar un sistema de carga de 11 kW con una placa base de una sola pieza para vehículos de batería. La nueva generación totalmente eléctrica del Cayenne -que se estrenará a finales de año- será la primera gama de modelos Porsche que se podrá pedir con este dispositivo.

“La facilidad de uso, la utilidad para el día a día y la infraestructura de carga siguen siendo factores decisivos para la aceptación de la movilidad eléctrica”, afirma Michael Steiner, miembro del Consejo de Dirección de Porsche AG como responsable de Investigación y Desarrollo. “Nos sentimos orgullosos de que la carga inductiva pronto estará disponible en la producción en serie de Porsche. Cargar un coche eléctrico en casa nunca habrá sido tan fácil y cómodo”.

Porsche ofrecerá carga inalámbrica para sus coches eléctricos / Porsche

Cargar el coche cada vez es más sencillo

Alrededor del 75 % de todos los procesos de carga de un coche eléctrico se realizan en el domicilio -según un análisis realizado por la marca alemana- por lo que el potencial del sistema inductivo es enorme. La placa de suelo que ha desarrollado Porsche es fácil de usar y puede instalarse en un garaje o una plaza de aparcamiento al aire libre y conectarse a la red eléctrica sin problema, lo que agilizará aún más el proceso de cargar el coche.

Para poder cargar sin contacto será necesario un equipamiento apropiado en el coche. El nuevo Cayenne Electric será el primer modelo disponible opcionalmente con la preinstalación Porsche Wireless Charge y la placa Porsche Wireless.

Porsche ofrecerá carga inalámbrica para sus coches eléctricos / Porsche

¿Cómo funciona la carga?

Protegida de las piedras y de cualquier elemento atmosférico, la unidad receptora del coche se encuentra en los bajos del vehículo, entre las ruedas delanteras. Para utilizarla, solo hay que aparcar el coche sobre la placa de suelo. La transferencia de energía sin contacto entre las dos unidades se realiza a una distancia de unos pocos centímetros, para lo cual el coche baja automáticamente. Además, el proceso de carga se interrumpe automáticamente si un ser vivo se interpone entre el vehículo y la placa de suelo o si un objeto metálico se encuentra sobre ella y se calienta.

El innovador concepto de Porsche utiliza tecnología de banda ultraancha para determinar la posición relativa del vehículo sobre la placa de suelo. Cuando se alcanza la posición óptima, se informa al conductor. En la bobina secundaria del vehículo, que actúa como unidad receptora, el campo magnético genera corriente alterna. A continuación, un rectificador la convierte en corriente continua para que la batería del coche pueda almacenarla.

La función Porsche Wireless Charge estará integrada en la aplicación My Porsche, lo que permitirá realizar un seguimiento de los procesos de carga y autentificar varios vehículos.

La placa del suelo del sistema inalámbrico / Porsche

Resistente a la intemperie y sometida a exhaustivas pruebas

La placa del suelo, que pesa unos 50 kilogramos, estará equipada de serie también con un módulo LTE y WLAN, de manera que también se garantizan en el futuro las actualizaciones remotas de software y la asistencia técnica para la infraestructura. Además, está diseñada para poder ser utilizada también en exteriores, estando sus componentes activos protegidos contra la lluvia y la nieve.

Numerosas pruebas, entre ellas las realizadas por la entidad independiente de inspección técnica TÜV Süd, han confirmado la robustez del sistema. Además, la placa posee las certificaciones CE y UL, lo que significa que cumple los requisitos de seguridad y protección medioambiental de la UE y EE.UU.

iPorsche ofrecerá carga inalámbrica para sus coches eléctricos / Porsche

Saldrá a la luz en el IAA Mobility

Porsche ha querido mostrar esta nueva tecnología en el IAA de Múnich -que tendrá lugar del 9 al 14 de septiembre-, por lo que contarán con un Cayenne en acabado fluorescente expuesto. En cuanto fluya la electricidad proporcionada por la placa, se creará una emocionante imagen de la carrocería con superficies de colores vivos.