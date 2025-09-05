El nuevo GLC contará con la pantalla más grande jamás instalada en un Mercedes-Benz

Mercedes-Benz acaba de desvelar el nuevo sistema operativo MB.OS, con funciones digitales, conectividad y experiencia de usuario a un nivel superior de lo que ofrecía la firma alemana hasta la fecha. Lo estrena el nuevo GLC 100% eléctrico, que hará su debut mundial el domingo 7 de septiembre a las 20:00 horas durante el IAA Mobility 2025 de Múnich, mostrando de este modo en primicia el nuevo lenguaje de diseño Sensual Purity que imperará en todos los modelos de la firma de la estrella a partir de ahora.

La pantalla más grande jamás instalada en un Mercedes

El protagonista en el habitáculo nuevo GLC es la MBUX Hyperscreen, una pantalla curva e ininterrumpida que se extiende de lado a lado del salpicadero. Con 99,3 centímetros (39,1 pulgadas) de extremo a extremo, se convierte en la pantalla más grande jamás instalada en un modelo de la marca.

Interior del nuevo GLC con pantalla de 39,1 pulgadas integrada en el sistema operativo MB.OS / Mercedes-Benz

La calidad visual está al mismo nivel que su tamaño: incorpora tecnología de retroiluminación matricial con más de 1.000 LED individuales y un avanzado sistema de atenuación de zonas inteligente, que permite regular de forma independiente dos áreas de visualización mediante controles deslizantes. Esto asegura que la información más relevante se muestre siempre de forma clara y visible, reduciendo distracciones y mejorando el confort de conducción. Esta tecnología es tan innovadora que Mercedes-Benz ha solicitado una patente para protegerla.

Tecnología y elegancia

Más allá de la pantalla, lo que destaca en el interior del GLC 2025 es el diseño. La consola central y el panel de instrumentos quedan unificados por una gran escultura decorativa, un elemento ornamental que recorre todo el frontal, creando una atractiva superficie continua que armoniza todo el conjunto. La iluminación ambiental recorre el borde inferior de esta pieza, acentuando sus líneas con un efecto sutil pero elegante.

Según la configuración elegida, la consola puede incluir hasta dos bandejas para carga rápida e inductiva del smartphone, seguidas de una regleta de control con botones clásicos, entre ellos el botón de emergencia. Los portavasos separados están diseñados para facilitar su uso, y las rejillas de ventilación galvanizadas aportan un toque sofisticado y tecnológico al conjunto.

Tirador del nuevo Mercedes-BEnz GLC / Mercedes-Benz

Los paneles de las puertas están decorados con rejillas metálicas para los altavoces. El diseño de los asientos de cuero también responde a esta filosofía minimalista, sin recargar visualmente el habitáculo pero transmitiendo calidad en cada detalle.

Otro de los elementos más destacados del nuevo GLC son los nuevos estilos ambientales de alta resolución, que se pueden elegir como fondo de pantalla en el sistema multimedia. Estas ambientaciones ofrecen una amplia gama de estados de ánimo: desde fríos a cálidos, de lo técnico a lo emocional, o de lo sereno a lo vibrante.

Aireador del interior del nuevo Mercedes-Banz GLC / Mercedes-Benz

Lo interesante es que estos estilos no son meros fondos estáticos: influyen en el colorido del cuadro de instrumentos, los mandos y la iluminación ambiental, generando una atmósfera envolvente y personalizada. Todo está coordinado para reforzar el concepto de confort y bienvenida que busca transmitir Mercedes, esa sensación que la marca define como «Bienvenido a casa». Gracias al nuevo sistema operativo MB.OS, el vehículo consigue integrar de forma fluida el mundo físico y el digital, permitiendo que cada conductor configure su entorno a medida.

Cada acción —como ajustar el climatizador o cambiar un modo de conducción— provoca una reacción visual en la iluminación del coche, confirmando la selección de forma intuitiva. Es una forma de reforzar la conexión entre el conductor y el vehículo.