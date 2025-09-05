¿Es recomendable calentar el motor antes de conducir?

El motor es el corazón de un vehículo. Si este elemento no está bien o da fallos, el coche no funcionará correctamente. Hay algunas prácticas que podemos hacer sin darnos cuenta, que dañan el motor del vehículo. Una conducción agresiva, aceleraciones rápidas y frenadas bruscas, suelen acelerar el desgaste de los componentes del motor, por lo que reducen su vida útil. Mucha gente se pregunta si es necesario calentar el motor antes de conducir.

El motor es una parte muy costosa del vehículo, y conducir de manera suave y moderada, ayudará a conservar el coche y mantenerlo en buen estado durante más tiempo. Hay varios problemas, entre ellos el sobrecalentamiento, que puede ser un grave problema para nuestro coche, y que puede acortar su vida útil.

Arrancar el coche / Freepik

Consejos para alargar al máximo la vida del motor

Hay algunas partes prácticas que dañan y acortan la vida del motor. Para que dure el máximo tiempo posible, debes seguir estos consejos:

Cambios de aceite regulares y líquidos en niveles óptimos: El aceite garantiza que el motor esté lubricado adecuadamente, reduciendo el desgaste y que se acumulen residuos perjudiciales. También debes verificar los niveles de refrigerante y la transmisión , porque si faltan, el motor puede sobrecalentarse y que se dañe.

El aceite garantiza que el motor esté También debes verificar , porque si faltan, el motor puede sobrecalentarse y que se dañe. Cuando sea necesario reemplaza las bujías y las correas, y limpia los filtros de aire regularmente: Las bujías y las correas son fundamentales para encender y que funcione correctamente el motor. Realizar el mantenimiento y cambiarlas en el momento adecuado asegura una combustión eficiente y reduce el desgaste del motor. Si no lo haces puede tener problemas en el arranque, pérdida de potencia y que el motor se dañe. Además con un filtro de aire obstruido reduce su flujo y afecta negativamente al rendimiento del motor y aumenta el consumo de la gasolina.

Las bujías y las correas son fundamentales para encender y que funcione correctamente el motor. Realizar el mantenimiento y cambiarlas en el momento adecuado asegura una combustión eficiente y reduce el desgaste del motor. Además con un filtro de aire obstruido reduce su flujo y afecta negativamente al rendimiento del motor y aumenta el consumo de la gasolina. Evita hábitos de conducción dañinos: La manera en que conduces influye en la vida útil del motor. Cambiar de marcha más suave te ayudará a conservar el motor. No dejes vacío el depósito de gasolina y evita aceleraciones bruscas. También haz una conducción eficiente para reducir el consumo de combustible y así desgastas menos el motor.

Cambiar de marcha más suave te ayudará a conservar el motor. También haz una conducción eficiente para reducir el consumo de combustible y así desgastas menos el motor. Revisiones periódicas y mantenimiento profesional: Los mecánicos pueden identificar y arreglar algún problema potencial antes de que se convierta en algo mayor. Además si escuchas cualquier ruido extraño o aparece alguna advertencia en el cuadro de mandos debes revisarlo de inmediato.

Mecánico verificando el estado del motor de un coche / Getty Images

Se te rompe el motor, ¿cuánto cuesta cambiarlo?

Como hemos dicho, el motor es una de las piezas más importantes de un vehículo. Si quieres cambiarlo, debes homologarlo y presentar la documentación en una estación de ITV para que verifiquen el cambio. El precio de homologar un cambio de motor puede variar entre los 150 hasta los 400 euros, dependiendo de los costes de obtención del informe de conformidad (entre 100 y 300 euros) y las tasas de la ITV (entre 50 y 100 euros). Además, pueden ser necesarios otros servicios, como la calibración de componentes específicos del motor, que subiría el precio.

Cambiar un motor por uno nuevo puede implicar entre unos 10 y 12 horas de trabajo. Abrirlo y ver qué piezas están mal pueden ser unas 20 horas de mano de obra. Un motor nuevo puede costar desde 2.000 hasta 10.000 euros, y depende del tipo y el modelo. Contando con la mano de obra, cambiar el motor puede costar desde unos 2.500 hasta más de 12.000 euros, sin incluir los costes de gestión para homologarlo.

Mecánico revisando el motor de un vehículo / Getty Images

¿Es recomendable calentar el motor antes de conducir?

Para alargar al máximo la vida del motor y que funcione perfectamente, se aconseja arrancar el coche y esperar unos 20 o 30 segundos con el motor encendido. Esto hace que el aceite circule adecuadamente por todas las partes del motor antes de someterlo a cargas más elevadas. El aceite alcanza todos los huecos del motor, y reduce el desgaste inicial, que es uno de los principales responsables de los daños en los motores a largo plazo. Esta práctica también mejora la eficiencia del motor y prolonga la vida de los turbocompresores.

Además, se debe circular a una velocidad moderada durante unos minutos después de haber arrancado el coche, para alcanzar las temperaturas de funcionamiento óptimas. Sí que es verdad que los aceites están hechos para mantener un grado de viscosidad en frío y en caliente, y esto ayuda a que los modelos modernos puedan funcionar desde el arranque. Para los vehículosantiguos sí que es necesario tenerlo varios minutos arrancados antes de comenzar un trayecto.