Averías en carretera
Crecen las asistencias en carretera por averías: ¿Cómo debes actuar ante esta situación?
Han aumentado un 22% las asistencias viales, pero hay muchos conductores que ante una avería o un accidente no saben cómo deben de comportarse
Rubén Burillo
Sufrir una avería en carretera puede ser una situación muy estresante y más aún cuando se está realizando un viaje. Debes saber actuar ante esta circunstancia de forma correcta, porque puede ser un incidente peligroso. En los últimos años las averías en viajes en los meses de verano (del 15 de junio al 15 de septiembre) han aumentado un 22%, según ha podido constatar Carset, empresa logística de vehículos que gestiona las repatriaciones y traslados para las diversas compañías de asistencia en carretera y aseguradoras en el sector de la automoción.
Hay muchos conductores que ante una avería o un accidente no saben cómo deben de comportarse y cómo tienen que actuar de forma segura. Los errores de los conductores y pasajeros en un vehículo averiado son muy peligrosos para ellos, porque pueden producir accidentes de gravedad, y también para los profesionales de la asistencia en carretera que son los que tratarán de solucionar la avería y trasladarán o repatriarán el vehículo. Una mala señalización o un mal posicionamiento del vehículo pueden ser muy peligrosos.
Cuidado: Estas son las averías más comunes en los vehículos
La mejor solución para no tener ningún imprevisto en la carretera es realizar revisiones periódicas cada 12 meses o un intervalo de kilometraje entre 15.000 y 20.000 kilómetros. Pero puede haber algún susto, y estas son las averías más comunes en los vehículos:
- Batería: Los problemas en la batería son las averías más frecuentes en carretera. Con una vida útil limitada de entre 3 y 5 años, este componente necesita una revisión periódica para comprobar la carga y estar seguros de que no nos va a dejar tirados.
- Neumáticos: Es uno de los elementos fundamentales de la seguridad activa del vehículo porque son los únicos que están en contacto con el asfalto. Retrasar su sustitución (el desgaste mínimo permitido es 1,6 milímetros en las ranuras principales), no revisar desperfectos como bultos o desgastes irregulares en zonas concretas, y circular con las presiones de inflado inadecuadas suelen ser los principales motivos de los pinchazos. Además, hay que tener en cuenta el estado de algunas carreteras en España que puede producir el deterioro de las ruedas.
- Motor: Este elemento es el corazón del coche y necesita revisiones periódicas, sobre todo en lo referente a su lubricación y refrigeración, la sustitución de filtros, correas y otras piezas en mal estado.
- Alternador: Es la pieza que produce la electricidad que acumula la batería y hace que funcionen el motor y los sistemas de ayuda a la conducción. Cuando el vehículo presenta defectos de funcionamiento de tipo eléctrico (en el arranque, el alumbrado o los limpiaparabrisas) el origen puede encontrarse en el alternador.
Así es cómo debes actuar ante una avería en carretera
Como hemos dicho, sufrir un incidente en carretera puede ser una situación realmente peligrosa si no sabes cómo actuar correctamente. Cuando un vehículo se avería en carretera, especialmente en vías rápidas como autopistas y autovías, lo más importante es actuar con prudencia para garantizar la seguridad de todos. Así es cómo debes proceder ante esta situación:
- Detener el vehículo en un lugar seguro: En la medida de lo posible el conductor debe intentar estacionar el coche en el arcén o en un área de emergencia. Si esto no es posible, debes intentar detenerlo lo más a la derecha posible.
- Ponerse el chaleco reflectante antes de salir: Es de obligado cumplimiento que los conductores y pasajeros usen el chaleco reflectante antes de salir del vehículo. Esto aumenta su visibilidad y reduce el riesgo de atropello. Uno de los errores más comunes es el de permanecer dentro del vehículo o que sólo sea el conductor el que lleve el chaleco reflectante. Además debes llevar el chaleco reflectante en la guantera o en el hueco de la puerta para tenerlo a mano y no tener que salir a buscarlo en el maletero.
- Colocar los triángulos de emergencia o señal V-16: Activar las luces de emergencia del vehículo averiado y señalizarlo con los triángulos o con las señales V-16. Hasta 2026, se permite el uso de triángulos de emergencia, que deben colocarse a 50 metros del vehículo, por delante y por detrás, si es en una carretera de doble sentido. Desde 2021 también está permitido el uso de la señal luminosa V-16 y, a partir de 2026, será obligatoria. Este dispositivo se coloca sobre el techo del coche para advertir a otros conductores de un coche parado en la carretera por avería, y no debes salir del vehículo para colocarla. La no señalización correcta del coche es uno de los errores más comunes, sobre todo en carreteras de doble sentido.
- Salir del vehículo por el lado más seguro: Siempre que sea posible, todos los ocupantes deben salir por el lado contrario al tráfico y situarse detrás de la valla de seguridad o en una zona alejada de la calzada. Nunca hay que quedarse dentro del vehículo ni junto a él.
- Llamar a la asistencia en carretera: Contactar con el seguro o con el servicio de emergencias si la situación es peligrosa. Mientras se espera la llegada de la grúa, se debe mantener la calma y no intentar reparar el vehículo si hay riesgo de accidente.
