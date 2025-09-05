Crecen las asistencias en carretera por averías: ¿Cómo debes actuar ante esta situación?

Sufrir una avería en carretera puede ser una situación muy estresante y más aún cuando se está realizando un viaje. Debes saber actuar ante esta circunstancia de forma correcta, porque puede ser un incidente peligroso. En los últimos años las averías en viajes en los meses de verano (del 15 de junio al 15 de septiembre) han aumentado un 22%, según ha podido constatar Carset, empresa logística de vehículos que gestiona las repatriaciones y traslados para las diversas compañías de asistencia en carretera y aseguradoras en el sector de la automoción.

Hay muchos conductores que ante una avería o un accidente no saben cómo deben de comportarse y cómo tienen que actuar de forma segura. Los errores de los conductores y pasajeros en un vehículo averiado son muy peligrosos para ellos, porque pueden producir accidentes de gravedad, y también para los profesionales de la asistencia en carretera que son los que tratarán de solucionar la avería y trasladarán o repatriarán el vehículo. Una mala señalización o un mal posicionamiento del vehículo pueden ser muy peligrosos.

Coche averiado en la carretera / Getty Images

Cuidado: Estas son las averías más comunes en los vehículos

La mejor solución para no tener ningún imprevisto en la carretera es realizar revisiones periódicas cada 12 meses o un intervalo de kilometraje entre 15.000 y 20.000 kilómetros. Pero puede haber algún susto, y estas son las averías más comunes en los vehículos:

Batería: Los problemas en la batería son las averías más frecuentes en carretera. Con una vida útil limitada de entre 3 y 5 años, este componente necesita una revisión periódica para comprobar la carga y estar seguros de que no nos va a dejar tirados.

Los problemas en la batería son las averías más frecuentes en carretera. Con una vida útil limitada de entre 3 y 5 años, para comprobar la carga y estar seguros de que no nos va a dejar tirados. Neumáticos: Es uno de los elementos fundamentales de la seguridad activa del vehículo porque son los únicos que están en contacto con el asfalto. Retrasar su sustitución (el desgaste mínimo permitido es 1,6 milímetros en las ranuras principales), no revisar desperfectos como bultos o desgastes irregulares en zonas concretas, y circular con las presiones de inflado inadecuadas suelen ser los principales motivos de los pinchazos. Además, hay que tener en cuenta el estado de algunas carreteras en España que puede producir el deterioro de las ruedas.

Es uno de los elementos fundamentales de la seguridad activa del vehículo porque son los únicos que están en contacto con el asfalto. (el desgaste mínimo permitido es 1,6 milímetros en las ranuras principales), Además, hay que tener en cuenta el estado de algunas carreteras en España que puede producir el deterioro de las ruedas. Motor: Este elemento es el corazón del coche y necesita revisiones periódicas , sobre todo en lo referente a su lubricación y refrigeración, la sustitución de filtros, correas y otras piezas en mal estado.

Este elemento es el corazón del coche y , sobre todo en lo referente a su Alternador: Es la pieza que produce la electricidad que acumula la batería y hace que funcionen el motor y los sistemas de ayuda a la conducción. Cuando el vehículo presenta defectos de funcionamiento de tipo eléctrico (en el arranque, el alumbrado o los limpiaparabrisas) el origen puede encontrarse en el alternador.

Triángulo señalizando que un coche está averiado en la carretera / Freepik

Así es cómo debes actuar ante una avería en carretera

Como hemos dicho, sufrir un incidente en carretera puede ser una situación realmente peligrosa si no sabes cómo actuar correctamente. Cuando un vehículo se avería en carretera, especialmente en vías rápidas como autopistas y autovías, lo más importante es actuar con prudencia para garantizar la seguridad de todos. Así es cómo debes proceder ante esta situación: