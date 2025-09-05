Baic X55, el SUV chino que planta cara con diseño, equipamiento y precio

El mercado de los SUV no deja de crecer y, con él, las alternativas que llegan desde China con la promesa de una excelente relación entre precio y equipamiento. Una de las últimas incorporaciones es el nuevo BAIC X55, un modelo que abre el catálogo de la marca asiática en España de la mano del Grupo Invicta. Y lo hace con una propuesta llamativa en diseño, un motor solvente y un equipamiento que, al menos sobre el papel, no deja apenas huecos por cubrir.

Baic X55 / Baic

Este SUV de 4,62 metros de longitud se pone a la venta desde 28.995 euros si se financia la operación, o por 31.995 euros si se opta por el pago al contado. En ambos casos, hablamos de un modelo completamente equipado y con una garantía de 5 años o 100.000 kilómetros.

Diseño trabajado y toques modernos

A nivel estético, el BAIC X55 no busca romper moldes, pero sí destaca por algunos detalles que aportan personalidad. En el frontal, los grupos ópticos con forma de flecha y el diseño del paragolpes inferior marcan una imagen dinámica, mientras que en el lateral llaman la atención los tiradores de las puertas escamoteables, que emergen automáticamente cuando el conductor se acerca al coche. Un guiño tecnológico más habitual en segmentos superiores.

En la parte trasera, el protagonismo se lo lleva el alerón de dos piezas sobre la luneta y una firma lumínica que recorre todo el ancho del vehículo, con el nombre de la marca en el centro. La sensación general es de un coche moderno y bien proporcionado.

Interior bien resuelto y con mucha tecnología

Puertas adentro, el X55 también apuesta por ofrecer un entorno cuidado. El salpicadero está presidido por dos pantallas digitales, una para la instrumentación y otra, táctil y en alta definición, destinada al sistema multimedia, que es compatible con Apple CarPlay y CarbitLink. Esta ultima solución de mirroring que permite duplicar la pantalla del smartphone en el sistema multimedia del coche, y trata de solventar la incompatibilidad con Android Auto.

Interior del Baic X55 / Baic

El equipamiento de serie es otro de sus puntos fuertes. Incluye techo panorámico, asientos delanteros calefactados y ventilados, tapicería en cuero ecológico, ajuste eléctrico con memoria para el conductor, cargador inalámbrico para el móvil, climatizador con sistema de purificación de aire y varios niveles de luz ambiental configurable. Todo ello dentro de un habitáculo homologado para cinco plazas y con buen espacio tanto delante como detrás, gracias a una distancia entre ejes de 2,72 metros.

Motor turbo de 177 CV y cambio automático

Bajo el capó, el Baic X55 monta un motor de gasolina 1.5 TGDi de cuatro cilindros, con turbo e inyección directa. Rinde 177 CV y entrega un par máximo de 305 Nm, cifras que, combinadas con el cambio automático de doble embrague y siete velocidades (7DCT), prometen un comportamiento ágil tanto en ciudad como en carretera. La velocidad máxima se sitúa en 200 km/h y el consumo combinado homologado según ciclo WLTP es de 8 l/100 km.

Seguridad al día, sin coste adicional

Uno de los apartados donde más destaca este SUV es el de la seguridad activa y asistencias a la conducción. De serie, el Baic X55 ofrece un amplio paquete de ADAS, que incluye:

Control de crucero inteligente

Advertencia de colisión frontal

Cambio automático de luces largas/cortas

Sistema de aparcamiento autónomo

Cámara de visión 360º

Frenado automático de emergencia

Control de descenso de pendientes

Airbags frontales, laterales y de cortina

Un primer paso firme de Baic en España

El X55 es el primer caballo de batalla de Baic en España, que llega con el respaldo de Grupo Invicta, que ya distribuye marcas como DFSK, Seres o Livan. En este caso, se trata del primer modelo fruto del acuerdo con el gigante chino Beijing Automotive Industry Corporation, uno de los mayores fabricantes del país, con más de 31 millones de vehículos vendidos en todo el mundo y presencia en 110 países.