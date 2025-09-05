Coches
¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en agosto de 2025
Te detallamos cuáles fueron los 5 vehículos eléctricos favoritos de los conductores españoles en el octavo mes del año
Fernando Álvarez
Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) han logrado un nuevo aumento en este mes de agosto, con un crecimiento del 163,3% en el mes y 16.085 unidades, lo que representa el 21,75% del mercado total.
El buen ritmo que se mantiene en agosto sitúa el total del año en las 150.148 unidades electrificadas vendidas, con un alza del 98% respecto al mismo periodo del año anterior. Hasta el octavo mes, el mercado electrificado supone el 16,41% del mercado total, 7 puntos porcentuales más que en 2024.
En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), aumentaron un 49,8% en el mes, con 44.889 unidades vendidas y representando 6 de cada 10 entregas. En el total del año, acumulan 504.419 ventas, un 47% más que el año anterior y con el 55,7% del mercado global.
Si estás pensando en comprar un vehículo eléctrico, a continuación te traemos los 5 coches eléctricos que más se han vendido durante este mes:
1. Tesla Model 3
En el mes de julio, el vehículo eléctrico más vendido fue el Tesla Model 3, con 1.146 matriculaciones.
2. Kia EV3
En segundo lugar durante el mes de julio se encuentra el Kia EV3, con 476 matriculaciones.
3. BYD Dolphin Surf
Cerrando el podio, el BYD Dolphin Surf tuvo 451 matriculaciones.
4. Toyota BZ4X
En el cuarto lugar, el Toyota BZ4X, con 358 matriculaciones.
5. Renault R5
El Renault R5, en quinto lugar, tuvo 320 matriculaciones.
