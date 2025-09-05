¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en agosto de 2025

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) han logrado un nuevo aumento en este mes de agosto, con un crecimiento del 163,3% en el mes y 16.085 unidades, lo que representa el 21,75% del mercado total.

El buen ritmo que se mantiene en agosto sitúa el total del año en las 150.148 unidades electrificadas vendidas, con un alza del 98% respecto al mismo periodo del año anterior. Hasta el octavo mes, el mercado electrificado supone el 16,41% del mercado total, 7 puntos porcentuales más que en 2024.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), aumentaron un 49,8% en el mes, con 44.889 unidades vendidas y representando 6 de cada 10 entregas. En el total del año, acumulan 504.419 ventas, un 47% más que el año anterior y con el 55,7% del mercado global.

Si estás pensando en comprar un vehículo eléctrico, a continuación te traemos los 5 coches eléctricos que más se han vendido durante este mes:

1. Tesla Model 3

Tesla Model 3 / TESLA

En el mes de julio, el vehículo eléctrico más vendido fue el Tesla Model 3, con 1.146 matriculaciones.

2. Kia EV3

Kia EV3 / Kia

En segundo lugar durante el mes de julio se encuentra el Kia EV3, con 476 matriculaciones.

3. BYD Dolphin Surf

BYD Dolphin Surf / BYD

Cerrando el podio, el BYD Dolphin Surf tuvo 451 matriculaciones.

4. Toyota BZ4X

Toyota BZ4X / Toyota

En el cuarto lugar, el Toyota BZ4X, con 358 matriculaciones.

5. Renault R5

Renault R5 / Renault

El Renault R5, en quinto lugar, tuvo 320 matriculaciones.