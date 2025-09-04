Septiembre: un mes clave para apostar por el renting flexible en la vuelta a la actividad de empresas y autónomos

Llega septiembre, un mes de decisiones estratégicas para muchas empresas y autónomos que retoman su actividad tras el parón estival. Este regreso suele coincidir con un incremento de la demanda de servicios y, como consecuencia, con la necesidad de disponer de más vehículos de forma inmediata y poder dar respuesta a la carga de trabajo tras las vacaciones.

En este contexto, el renting flexible de Northgate se posiciona como la opción más eficiente y segura para que pymes y autónomos afronten picos de actividad sin asumir riesgos innecesarios, adaptándose al volumen real de trabajo en cada momento. Con una flota formada por más de 72.000 vehículos, la compañía se ha consolidado como el mayor proveedor integral de movilidad profesional, convirtiéndose en un partner estratégico para acompañar a las empresas en su actividad profesional y en momentos clave como la vuelta al trabajo tras el verano. Una modalidad de acceso a una flota de vehículos que cuenta con numerosas ventajas:

Flexibilidad y adaptación

Con el inicio de temporada y el incremento de actividad, puede que los vehículos que se han estado utilizando para el negocio ahora no sean adecuados. El renting flexible permite ajustar la flota a las nuevas exigencias del negocio; con la posibilidad de cambiar la tipología del coche o furgoneta en función de las necesidades, pasando de un modelo más pequeño a uno de mayor capacidad cuando la actividad lo requiera, sin tener que hacer frente a costes adicionales.

Agilidad para aumentar la flota

Cuando el ritmo del negocio requiere un incremento de vehículos de flota, ser ágil a la hora de incorporarlos es diferencial y supone una ventaja competitiva. Por eso, Northgate proporciona los vehículos con una gran agilidad, lo que permite a las empresas y profesionales adaptar su flota de forma óptima.

Además, con la tranquilidad de que el renting flexible permite a los profesionales la posibilidad de devolver los vehículos cuando la demanda disminuye sin coste. Una modalidad que no conlleva permanencia ni gastos por cancelación anticipada, adaptándose, así, a cada momento del negocio, lo que resulta especialmente útil para actividades estacionales o proyectos de duración limitada.

Cuota fija sin riesgos

El renting flexible de Northgate es un servicio con una cuota mensual fija que incluye todos los gastos y una amplia cobertura vinculada a la flota, eliminando de esta manera incertidumbre económica ante imprevistos que puedan surgir tras la vuelta a la actividad en septiembre; como revisiones, reparaciones o gastos extras asociados al mantenimiento de los vehículos. Con este modelo, empresas y autónomos ganan previsión y control de costes, concentrando sus recursos en lo que realmente importa, que es la reactivación de su negocio.

Acceso a una flota de vehículos siempre renovada

Northgate cuenta en la actualidad con una de las mayores flotas de renting en nuestro país, con más de 72.000 vehículos, incluidos modelos ECO y eléctricos sin ataduras, y una infraestructura única en el mercado, respaldado por su red de 35 delegaciones, 48 talleres propios y más de 3.000 concertados, repartidos por todo el territorio nacional, lo que garantiza una agilidad en la entrega y sustitución de vehículos, así como una atención personalizada.

Gracias a la amplitud de servicios y a la cobertura que ofrece Northgate, las empresas pueden centrarse en su actividad principal sin preocuparse por la gestión de su flota. Con 45 años de experiencia en el sector, se posiciona como el principal referente para aquellas empresas y autónomos que buscan una movilidad ágil, sostenible y ajustada a sus necesidades y retos del presente y del futuro.