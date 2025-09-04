El nuevo Mitsubishi Grandis ya tiene precio en España

El nuevo Mitsubishi Grandis ya tiene fecha y precio de llegada al mercado español. La marca japonesa ha confirmado que su SUV compacto electrificado, producido en la planta de Renault en Valladolid, estará disponible a partir de octubre con precios desde 26.100 euros para la versión microhíbrida de 130 CV. La variante híbrida, de 160 CV, parte de los 30.300 euros. Ambos precios incluyen descuentos promocionales, que pueden ampliarse si se financia con la marca.

Mitsubishi Grandis 2025 / Mitsubishi

El lanzamiento comercial supone la reaparición del nombre Grandis tras más de una década de ausencia. Pero aquel monovolumen familiar de los años 2000 ha dado paso a un producto completamente diferente. El nuevo Grandis se inscribe de lleno en el segmento SUV-C, el más competitivo del mercado europeo, y lo hace con una propuesta adaptada a los gustos actuales: diseño robusto, mecánicas electrificadas, mucha tecnología y una de las garantías más amplias de su categoría: ocho años o 160.000 km.

Diseño actualizado con sello Mitsubishi

Visualmente, el nuevo Grandis no esconde su intención de encajar como un SUV familiar moderno. Adopta el lenguaje de diseño Dynamic Shield en el frontal, con faros Full LED que le dan una mirada afilada y reconocible. En la zaga, el motivo Hexaguard Horizon conecta los pilotos traseros en horizontal, enfatizando la anchura visual del coche. Se podrá elegir entre llantas de 18 o 19 pulgadas, y una paleta de colores metalizados donde destacan tonos como el Azul Royal o el Rojo Sunrise.

Mitsubishi Grandis 2025 / Mitsubishi

Con 4,41 metros de largo y solo 1,58 de alto, el Grandis apuesta por una silueta algo más estilizada que la media del segmento. Esto, junto con su plataforma CMF-B compartida con Renault y Nissan, le permite ofrecer un buen compromiso entre diseño, espacio interior y eficiencia.

Interior funcional y enfocado a la familia

El habitáculo está pensado para el uso diario en familia. Ofrece un interior bien resuelto, con materiales agradables al tacto y detalles como el techo de cristal electrocrómico, que regula la entrada de luz. En función del acabado, se podrán equipar asientos con calefacción y tapicerías de mayor calidad.

Interior del Mitsubishi Grandis 2025 / Mitsubishi

Las plazas traseras cuentan con asientos deslizantes hasta 160 mm, lo que permite jugar con el espacio para las piernas o priorizar el volumen del maletero. En su configuración más favorable, el Grandis ofrece hasta 492 litros de maletero, que pueden ampliarse a 1.455 litros si se abaten los respaldos. El portón eléctrico se puede abrir de forma remota, con el pie o desde el propio volante.

Dos versiones electrificadas

La gama del Grandis estará compuesta por dos versiones: una microhíbrida (MHEV) y otra híbrida autorrecargable (HEV).

La opción MHEV, denominada 130T, utiliza un motor de gasolina 1.3 turbo de 140 CV, que se combina con un sistema de 48V y una batería pequeña que recupera energía en frenadas. Este sistema puede aportar un pequeño empuje eléctrico en aceleraciones y está disponible con cambio manual de seis marchas o automático de doble embrague (7DCT).

Mitsubishi Grandis 2025 / Mitsubishi

La variante HEV apuesta por una solución híbrida más completa. Combina un motor 1.8 atmosférico de 110 CV con dos motores eléctricos: uno principal de 50 CV y otro secundario de 20 CV, asociados a una batería de 1,4 kWh. El sistema entrega una potencia conjunta de 160 CV, con gestión automática de los modos de conducción: desde el 100% eléctrico hasta el modo híbrido o de recuperación de energía. Puede circular en eléctrico hasta 70 km/h, y en ciudad promete hacerlo en ese modo hasta un 80% del tiempo, con un consumo muy contenido. La aceleración de 0 a 100 km/h se sitúa en unos 8,5 segundos.

Tecnología conectada y asistencias de última generación

Uno de los puntos fuertes del nuevo Grandis es su carga tecnológica. Integra de serie los servicios de Google (Maps, Assistant y Play) en una pantalla vertical de 10,4 pulgadas, y una instrumentación digital de 7 o 10 pulgadas, según el nivel de acabado.

Selector de cambio del Mitsubishi Grandis 2025 / Mitsubishi

El sistema multimedia es compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, e incluye carga por inducción y sonido Harman Kardon con 10 altavoces y 410 W de potencia. Además, ofrece actualizaciones OTA y control remoto del vehículo a través de la app de Mitsubishi, con funciones como climatización a distancia o consulta del estado del vehículo.

En seguridad, el Grandis no se queda atrás. Dispone de hasta 20 asistentes a la conducción (ADAS), entre los que destacan la frenada automática trasera, el asistente de centrado en carril, el control de crucero adaptativo con función Stop & Go, cámara 360º, detector de fatiga o asistente de aparcamiento semiautomático.

Precios, financiación y llegada a concesionarios

El Mitsubishi Grandis ya está disponible para preventa desde septiembre, y llegará a los concesionarios en octubre. El precio parte de los 26.100 euros para la versión MHEV 130T, y de 30.300 euros para el híbrido HEV. Estas tarifas incluyen un descuento comercial de 1.200 euros, y pueden reducirse en otros 2.500 euros adicionales si se financia la compra a través de Mitsubishi.

En un mercado cada vez más saturado de SUV compactos, el Grandis tratará de hacerse un hueco apelando a la fiabilidad de la marca, una amplia garantía de ocho años, y una propuesta bien equilibrada entre diseño, espacio, tecnología y consumo.