Mini colabora con Deus Ex Machina para sacar “dos personajes únicos”

Mini ha presentado, en colaboración con la marca de ropa y accesorios Deus Ex Machina, dos coches John Cooper Works exclusivos y únicos. La marca británica celebra su historia en el mundo del motor, representando en los dos coches un entusiasmo compartido por el automovilismo y la personalización, cada uno con un diseño, una funcionalidad y un toque innovador único.

Ambos conceptos se basan en un modelo Mini John Cooper Works: el primero es un MINI JCW Electric con hasta 190 kW/258 CV, y el segundo, un MINI JCW con motor de combustión de 170 kW/231 CV. En el techo de cada vehículo hay una gran ‘X’ blanca, un elemento de conexión que señala un “diseño distintivo”, según afirma Holger Hampf, director de diseño de MINI, y una creación conjunta entre el modelo de la marca británica y DEUS (Deus Ex Machina).

“Gracias a nuestra colaboración con Deus Ex Machina, llevamos esta filosofía a un nuevo nivel y marcamos nuevas y emocionantes tendencias para los aficionados y entusiastas del automovilismo”, explica Stefan Richmann, director de Mini. “En esta extraordinaria colaboración, presentamos dos vehículos que nos recuerdan la historia y los éxitos de Mini en el mundo del motor. Cada detalle ha sido elaborado con precisión artesanal y experiencia. El resultado son dos personajes únicos”, dice el director de diseño de la marca británica, que desde el año 2000 es propiedad del grupo alemán BMW.

Los modelos únicos de Mini y DEUS: ‘The Skeg’ y ‘El Machina’

‘The Skeg’ es el coche de exhibición eléctrico, que tiene un acabado en amarillo “vivo” y plata, “un guiño a la visión progresista de Mini sobre la movilidad eléctrica”. Los paneles de fibra de vidrio semitransparentes reducen el peso del coche en un 15 % y perfeccionan su rendimiento aerodinámico. En la parte trasera, el alerón Flex Tip Surf Spoiler responde al flujo de aire. Además, las correas tensadas a lo largo del techo, hacen referencia a la acción de atar una tabla de surf.

'The Skeg' colaboración entre Mini y DEUS / Mini

Este coche es el primer Mini John Cooper Works 100% eléctrico, con una potencia de 190 kW y un par máximo de 350 Nm. El Mini JCW eléctrico alcanza los 200 km/h como velocidad máxima y acelera de 0 a 100 en 5,9 segundos. Tiene una autonomía eléctrica de entre 364 y 371 kilómetros, y tarda aproximadamente 5 horas y 15 minutos en cargarse del 0 al 100%. En un punto de carga rápida lo puedes recargar del 10 al 80% en 30 minutos. El Mini JCW 100% eléctrico tiene un consumo combinado de entre 15,3 y 15,5 kWh por cada 100 kilómetros.

‘El Machina’ es el coche que concentra “la esencia del automovilismo” y es “sinónimo de puro entusiasmo por las carreras”. Este coche rinde homenaje a la herencia deportiva de Mini. En lo primero que te fijas cuando lo ves es en la pintura roja, blanca y negra, con detalles llamativos y las letras Deus en la parte trasera. El difusor se inspira en el coche de carreras Mini JCW que arrasó en el circuito de Nurburgring-Nordschleife, y está diseñado para optimizar el flujo de aire y la estabilidad. En la parte delantera, una parrilla a medida y los contornos perforados de los faros, que mejoran la refrigeración, y rinden homenaje a las raíces del rally.

'El Machina' colaboración entre Mini y DEUS / Mini

Este coche es el Mini John Cooper Works de gasolina, que acelera de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos y alcanza los 250 km/h como velocidad máxima. Este coche tiene 231 CV (170 kW) y un par máximo de 380 Nm. El Mini JCW de gasolina tiene una caja de cambios automática de 7 velocidades y consume entre 6,5 y 6,8 litros por cada 100 kilómetros.