Honda se electrifica con alma de moto

Honda ha mostrado las primeras imágenes en acción de su EV FUN Concept, la que será su primera gran motocicleta eléctrica que vio la luz en el Salón EICMA de Milán el año pasado y que está llamada a marcar un antes y un después en la movilidad de cero emisiones sobre dos ruedas. No se trata de un simple experimento ni de un escúter más: es una moto con mayúsculas, con el ADN de Honda y una clara vocación emocional. Que la marca número uno en ventas en España y líder mundial en producción de motos apueste por este camino no es solo un movimiento estratégico, es una declaración de intenciones.

Aunque todavía se trata de un prototipo, el EV FUN Concept ha sido ‘cazado’ en pruebas en carretera abierta en Europa, lo que indica que su llegada al mercado está cada vez más cerca. Las imágenes revelan una moto de tipo naked de tamaño medio, con un diseño estilizado y compacto, una batería fija y, atención, carga rápida mediante conector CCS2, el mismo estándar que se utiliza en los coches eléctricos. Este detalle técnico sitúa a Honda en la vanguardia y abre la puerta a una mayor interoperabilidad entre vehículos, algo clave para el futuro.

Desde Honda no se han desvelado aún todos los datos técnicos, pero los rumores apuntan a una potencia cercana a los 11 kW (15 CV), lo que la situaría en la categoría equivalente a una 125 cc. Esto significa que podría conducirse con el carnet A1 o incluso con el carnet B de coche con tres años de antigüedad, lo que multiplicaría su alcance comercial. En un mercado como el europeo, donde muchas personas buscan una alternativa urbana y accesible al coche, esta configuración sería todo un acierto.

Detrás del desarrollo de este modelo se encuentra Masatsugu Tanaka, una leyenda dentro de Honda. Tras más de dos décadas trabajando en modelos de combustión tan icónicos como la CBR600RR, la Fireblade o la Africa Twin, ahora lidera el equipo de electrificación. Su presencia al manillar del EV FUN Concept en los vídeos difundidos por la marca es mucho más que simbólica: representa la transferencia del know-how más puramente motociclista al universo eléctrico.

Honda se electrifica con alma de moto / Honda

Tanaka-san explica que esta nueva moto se ha desarrollado bajo el concepto clave de “Sé el viento”, una idea que busca ofrecer una experiencia de conducción fluida, silenciosa y conectada con la máquina. “Basándonos en mis 20 años de experiencia con modelos de combustión interna, hemos aplicado todo el conocimiento acumulado para crear una motocicleta eléctrica realmente emocionante de conducir”, afirma el ingeniero japonés. No se trata solo de moverse en silencio, sino de disfrutar al conducir.

Y añade: “Hemos realizado pruebas exhaustivas en Europa, donde están nuestros clientes, para evaluar el rendimiento, la carga y la usabilidad diaria, refinando cuidadosamente cada aspecto del modelo para garantizar una experiencia fiable y centrada en la pura diversión”. Palabras que podrían sonar a marketing si no vinieran de alguien que ha firmado algunas de las motos más icónicas de las últimas décadas.

Que una marca como Honda, con más de 20 millones de motocicletas producidas al año en sus 37 fábricas, decida apostar fuerte por una moto eléctrica de verdad –no un simple escúter urbano– es una señal clara de hacia dónde se dirige la industria. Hasta ahora, la electrificación sobre dos ruedas ha sido territorio de pequeños fabricantes, start-ups o modelos limitados al entorno urbano. Pero con el EV FUN Concept, Honda pone sobre la mesa un proyecto que aspira a ser global, accesible y, sobre todo, divertido.

En un panorama donde el coche eléctrico ya es casi mainstream, las motos eléctricas necesitaban un golpe de efecto. Y Honda parece dispuesta a darlo. Queda por saber si el modelo definitivo mantendrá el nombre de EV FUN Concept, cuál será su precio y en qué mercados aterrizará primero. Pero si algo está claro es que esta Honda no quiere ser solo un medio de transporte eléctrico. Quiere ser una moto con todas las letras, una compañera de emociones y no solo una solución práctica.