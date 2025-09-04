El Fiat Grande Panda estrena motor y será el más barato de la gama

El nuevo Fiat Grande Panda fue la gran revelación de la marca de Turín. Comparte plataforma con el Citroën C3 y también motores, aunque la puesta a punto del coche le otorga ligeras diferencias, muy sutiles, con el modelo francés.

Con una estética llamativa y originales detalles en el interior, el Fiat Grande Panda aúna las fortalezas del icono italiano del que toma el nombre y el tamaño y la habitabilidad de los SUV compactos.

Ahora, de gasolina

Se presentó como un coche eléctrico, con un motor ya conocido de 113 CV y 320 kilómetros de autonomía en ciclo combinado gracias a una batería de 44 kWh, ideal para aquellos que busquen un eléctrico cómodo para sus recorridos diarios.

También está disponible con un motor híbrido de 110 CV y cambio de marcha automático de seis velocidades que reduce el consumo de combustible (se queda en algo más de 5 litros para cada 100 kilómetros) sin tener que preocuparse de la carga de la batería, perfecto como un coche para todos los usos.

El Grande Panda de gasolina va con cambio manual. / Fiat

Ahora, el Fiat Grande Panda suma a su oferta de motores una versión puramente de gasolina asistida por un sistema Start&Stop. El escogido en un turbo gasolina de 1.2 litros y tres cilindros que entrega 100 CV de potencia. El cambio de marchas es manual, de seis velocidades. Obviamente, esta motorización será más económica de las tres.

Acabados y precios del Fiat Grande Panda

La gama del Fiat Grande Panda se resume en tres acabados, Pop, Icon y La Prima, el tope de gama; a los que hay que sumar dos paquetes de extras. El nuevo motor de gasolina estará disponible, al igual que el híbrido, en los tres acabados, empezando por los 18.000 euros de catálogo del acabado Pop, aunque se pueden esperar ofertas y promociones de la marca que dejen este coche en los 15.716 euros, como marca el configurador online de Fiat.

La versión híbrida empieza, con descuento, en los 18.978 euros.

El Fiat Grande Panda con motor eléctrico está disponible en la versión RED y La Prima, que suma acabados y extras a esta versión solidaria en colaboración con la iniciativa de lucha contra el VIH de Bono. En su acabado tope de gama, el Grande Panda eléctrico cuesta, según precios de catálogo, 28.450 euros, pero con la promoción de Fiat se queda en 26.787 euros.