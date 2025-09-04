Un Fiat 500 con el sello de Giorgio Armani

El mundo de la moda dice adiós a Giorgio Armani, que ha fallecido a sus 91 años.

El italiano ha dejado una huella imborrable en el mundo del diseño y no solo, ya que además de influir en el mundo de la moda tocó otros ámbitos, como el de la automoción.

Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition

De la unión entre Armani y Fiat nació el Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition, una versión del pequeño eléctrico italiano firmada por el diseñador.

Este coche, buen representante de la más clásica 'italianidad', se presentó el año pasado. Las dos primeras unidades se entregaron este mismo 2025 durante la Milan Fashion Week. Ambas unidades fueron a parar a las manos del propio diseñador.

John Elkann, presidente de Stellantis, y Olivier Francois, CEO de FIAT, entregaron a Giorgio Armani los dos primeros Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition. / Fiat

Y fueron dos no porque sí, si no porque el Fiat 500e de Giorgio Armani se comercializa en dos colores escogidos por el diseñador, que reflejan a la perfección el estilo de sus colecciones. Un verde oscuro y un Greige, mezcla entre beige y gris, cerámico.

Además de influir en el color de la carrocería, este Fiat 500e está plagado de detalles que recuerdan y retoman el legado de Armani. Su logo está en las llantas y en los reposacabezas de los asientos, mientras que en el capó, la luneta trasera y las puertas está grabada la firma del diseñador.

Los reposacabezas llevan el logo de Giorgio Armani. / Fiat

La elegancia y el minimalismo que han caracterizado el trazo de Giorgio Armani a lo largo de sus años en el mundo de la moda han quedado plasmados en el interior de este 500 eléctrico. Los materiales de alta calidad y las costuras que recuerdan a la alta moda refuerzan esas sensaciones.

95 CV

Además, el Fiat 500e Armani Collector's Edition tiene una pantalla de inición personalizada y se puede disfrutar de la música de Giorgio Armani en la radio del coche, siempre y cuando esté permitido, a través de un sistema de audio prémium de JBL.

Mecánicamente, el Fiat 500e de Giorgio Armani es como un 500 eléctrico: un motor de 95 CV y 320 kilómetros de autonomía, con asistentes de conducción de nivel 2.

Además de este Fiat 500e, Giorgio Armani también colaboró con otras marcas del mundo de la automoción de altísima gama como Bugatti, con quien desarrolló una línea conjunta de ropa y accesorios: chaquetas, cazadoras, pantalones, bolsos, carteras... Bajo el nombre Giorgio Armani for Bugatti.