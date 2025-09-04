Dacia Duster y Bigster estrenan la mecánica ‘3 en 1’

La gama de los Dacia Duster y Bigster estrenan un nuevo sistema de propulsión revolucionario ‘3 en 1’. El motor Hybrid-G 150 4x4 combina por primera vez tres tecnologías: un sistema híbrido convencional, alimentación bifuel (gasolina y GLP) y tracción total. Todo ello gestionado además por una caja de cambios automática de doble embrague y seis velocidades.

Esta nueva motorización, que se podrá solicitar antes de final de año, convierte a ambos SUV en opciones más polivalentes y eficientes sin renunciar a sus capacidades todoterreno. Según la marca, podrán circular hasta un 60% del tiempo en modo eléctrico en ciudad, y ofrecerán una autonomía combinada de hasta 1.500 kilómetros gracias a sus dos depósitos de 50 litros, uno para gasolina y otro para GLP.

Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4 / Dacia

El propulsor principal es un 1.2 litros turbo de tres cilindros con sistema mild-hybrid de 48V que entrega 140 CV a las ruedas delanteras. A este se suma un motor eléctrico de 23 kW (31 CV) en el eje trasero, para un total de 154 CV y un par conjunto de hasta 317 Nm (230 del térmico y 87 del eléctrico). El sistema se completa con una caja de cambios automática de seis marchas, con levas en el volante, y una transmisión trasera con caja de dos velocidades y eje desacoplable para reducir la resistencia cuando no se requiere tracción 4x4.

Una de las grandes novedades técnicas está precisamente en esa caja trasera de dos marchas, que permite maximizar el par a baja velocidad en condiciones todoterreno o de baja adherencia, pero también mantener prestaciones y retención en carretera hasta 140 km/h. En modo de tracción delantera, el eje trasero se desacopla para reducir el consumo en autopista. La eficiencia se traduce en consumos medios homologados de 7,1 a 7,2 litros a los 100 km en modo GLP, y entre 5,5 y 5,6 litros en modo gasolina. Las emisiones de CO2 se sitúan entre 116 y 118 g/km con GLP y entre 124 y 126 g/km con gasolina.

Selector de marchas y modos de conducciónd el Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4 / Dacia

Más allá de la eficiencia, este sistema reduce los costes de uso en un 30% frente a un modelo comparable de gasolina, aprovechando el bajo precio actual del GLP (0,94 €/l en septiembre de 2025) y una mayor autonomía.

Renovación de la gama Duster

La llegada de este nuevo motor coincide con la renovación de toda la gama del Duster, que actualiza sus versiones híbridas y GLP para adaptarse a la normativa Euro 6e-bis. El nuevo Duster Hybrid 155 sustituye al anterior 140 y utiliza un motor gasolina de cuatro cilindros y 109 CV, dos motores eléctricos (uno de tracción de 50 CV y otro arrancador/generador), una batería de 1,4 kWh y cambio automático electrificado sin embrague. Arranca siempre en modo eléctrico y puede circular hasta un 80% del tiempo en ciudad sin usar gasolina. Su consumo combinado baja hasta los 4,6 l/100 km y sus emisiones a 105 g/km.

Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 / Dacia

La versión mild hybrid 140 reemplaza al anterior 130 y combina el mismo motor 1.2 turbo tricilíndrico del Hybrid-G con un sistema eléctrico de 48V y cambio manual de seis marchas. Ofrece 140 CV, con un consumo medio de 5,4 l/100 km y emisiones de 122 g/km, reduciendo un 10% el consumo respecto a un gasolina equivalente.

En cuanto al nuevo Eco-G 120, esta variante GLP reemplaza al anterior Eco-G 100 y gana 20 CV de potencia, manteniendo su condición de opción económica para quienes buscan el menor coste por kilómetro. Ofrece hasta 1.380 km de autonomía con dos depósitos de 50 litros, sin perder espacio de carga, y reduce las emisiones en un 10% frente a un gasolina convencional.

Interior del Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 / Dacia

A nivel de equipamiento, el Duster mejora también con nuevos acabados interiores, tapicerías exclusivas, ajuste lumbar en el asiento del conductor y llantas negras en la versión Extreme. Además, las versiones híbridas pueden incorporar control de crucero adaptativo, de serie en el acabado Journey y opcional en el Extreme.