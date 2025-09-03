Volkswagen dará, por fin, nombres míticos a su gama eléctrica ID y el Polo será el primero

Blanco y en botella. Volkswagen empieza a arrimarse a la lógica y a afinar en la nomenclatura de sus modelos. A mucha gente se le hacía cuesta arriba entender que con nombres míticos como Golf o Polo la marca renunciara a electrificarlos al 100% y dejar ese hueco a una gama denominada ID que no acababa de entrar en el ideario de la gente. Ahora las cosas cambian y se ordenan.

A partir de 2026, Volkswagen cambia su estrategia de nombres para los eléctricos y apoyará la gama ID con el apellido del modelo más conocido. El primero de ellos será el Volkswagen Polo. La planta de Seat S.A. en Martorell arrancará la producción con la misma plataforma del Curpa Raval del Volkswagen ID.2all... que pasará a denominarse ID. Polo.

Volkswagen ID. Polo / Volkswagen

La noticia la ha confrimado hoy en Wolfsburg, Thomas Schäfer, director general de la marca y miembro del comité ejecutivo del Grupo Volkswagen, poniendo lógica a la realidad. "Los nombres de nuestros modelos están firmemente arraigados en la mente de las personas. Son sinónimo de una marca fuerte y encarnan características como la calidad, el diseño atemporal y las tecnologías para todos. Por eso estamos trasladando nuestros nombres de siempre al futuro. El ID. Polo es solo el principio", afirmó Schäfer. De ello se desprende que el ID. Golf ya calienta motores (aunque sean eléctricos).

Nombres familiares

Esta nueva estrategia de nomenclatura, que transfiere las denominaciones familiares de los modelos con motor de combustión a su familia ID. totalmente eléctrica, obedece a la necesidad de hacer más clara la gama y recuperar clientes que no acababan de abrazar la electrificación total. Desde la marca reconocen que "la denominación ID. es sinónimo de tecnología avanzada y movilidad eléctrica. El Polo siempre ha significado calidad, seguridad y democratización de las innovaciones. El nuevo ID. Polo combina estas características y se lanzará con su nuevo nombre en el 50 aniversario del Polo como primer modelo de esta estrategia".

Volkswagen ID. Polo / Volkswagen

El único cambio radica en que el nuevo Polo se hará en Martorell y no en Landaben, donde se está produciendo ahora el modelo de combustión. En Navarra harán el ID. Cross (la versión SUV de ese mismo ID. Polo de Barcelona). Martin Sander, responsable de ventas, márketing y posventa de Volkswagen, admite que "un modelo como el Polo demuestra lo poderoso que puede ser un nombre: es sinónimo de fiabilidad, personalidad e historia. Precisamente por eso volvemos a dar a nuestros modelos ID. nombres que despiertan emociones y están arraigados en la vida cotidiana de las personas. La movilidad eléctrica no solo debe ser progresista, sino también accesible y personal". Bien por Volkswagen.

Volkswagen ID. Polo e ID. Polo GTI / Volkswagen

El nuevo Polo no solo será un coche pequeño urbano y eléctrico. También será GTI, porque la marca también quiere mantener ese punto picante y deportivo. En ese sentido Sander apunta que "estamos llevando una de nuestras marcas más fuertes, GTI, al mundo eléctrico. El modelo ID. GTI Concept, que también se lanzará en 2026, entrará en producción como ID. Polo GTI. Ofrecerá una dinámica excepcional y mucho placer de conducción.

Tanto el nuevo ID. Polo como el ID. Polo GTI , así como el prototipo del SUV ID.Cross Concept y el nuevo Volkswagen T-Cross se podrán ver en el IAA Mobility de Munich que arranca la próxima semana en la capital bávara.