Así es el Vigoz: el vehículo de pedales que llega a los 120 km/h y puede circular por la autopista

La empresa francesa Cixi ha presentado el Vigoz, un triciclo carenado que combina el pedaleo con una pequeña batería eléctrica. Este vehículo alcanza los 120 km/h y viene para revolucionar la movilidad, ya que es similar a un coche apto para circular por todo tipo de vías, incluso las autopistas.

El Vigoz puede adelantar con seguridad y mantener un ritmo de crucero elevado, alcanzando los 120 km/h. Este triciclo carenado mide 1,65 metros de alto, y es visible para vehículos más grandes, ofreciendo al piloto una buena visibilidad.

El vehículo Vigoz / Cixi

El secreto del Vigoz

La clave de este vehículo es el PERS (Pedaling Energy Recovery System), un sistema digital que transforma la energía del pedaleo en electricidad y la envía a un motor que está situado en el buje de la rueda trasera. Con este sistema tienes el control total sobre la aceleración y la frenada.

La batería de 22 kWh del Vigoz se regenera por completo en 6 horas con un enchufe doméstico estándar de 220 V. Además el frenado es regenerativo, extendiendo la autonomía del vehículo hasta los 160 kilómetros aproximadamente. Para frenar y para dar marcha atrás debes pedalear hacia atrás.

El vehículo Vigoz / Cixi

El rendimiento del Vigoz ha sido estudiado y optimizado para la región de los Alpes franceses, cerca de las fronteras con Suiza e Italia, donde la gente se desplaza a grandes ciudades, pero disfrutando de la naturaleza y de la vida de pueblo. La empresa francesa explica que “es una nueva forma de transporte, una manera diferente de usar la energía y los recursos”.

Un vehículo hecho para durar y cambiar la movilidad

Aún se desconoce el precio del Vigoz, pero se sabe que tendrá un ciclo de vida de al menos 15 años antes de ser reciclado y gestionado de forma responsable, según Cixi. Con sede en Annecy (Francia), esta empresa se fundó en 2015 con el objetivo de activar el transporte cotidiano para tener un estilo de vida y un planeta más saludables. Cixi busca una movilidad más activa y sostenible.