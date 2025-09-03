Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Movilidad

Así es el Vigoz: el vehículo de pedales que llega a los 120 km/h y puede circular por la autopista

Con el sistema de recuperación de energía al pedalear y su batería de 22 kWh, este triciclo de la marca Cixi es más que suficiente para hacer trayectos o viajes cortos por todo tipo de vías

El nuevo vehículo Vigoz puede circular por todo tipo de vías

El nuevo vehículo Vigoz puede circular por todo tipo de vías / Cixi

Rubén Burillo

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La empresa francesa Cixi ha presentado el Vigoz, un triciclo carenado que combina el pedaleo con una pequeña batería eléctrica. Este vehículo alcanza los 120 km/h y viene para revolucionar la movilidad, ya que es similar a un coche apto para circular por todo tipo de vías, incluso las autopistas.

El Vigoz puede adelantar con seguridad y mantener un ritmo de crucero elevado, alcanzando los 120 km/h. Este triciclo carenado mide 1,65 metros de alto, y es visible para vehículos más grandes, ofreciendo al piloto una buena visibilidad.

El vehículo Vigoz

El vehículo Vigoz / Cixi

El secreto del Vigoz

La clave de este vehículo es el PERS (Pedaling Energy Recovery System), un sistema digital que transforma la energía del pedaleo en electricidad y la envía a un motor que está situado en el buje de la rueda trasera. Con este sistema tienes el control total sobre la aceleración y la frenada.

La batería de 22 kWh del Vigoz se regenera por completo en 6 horas con un enchufe doméstico estándar de 220 V. Además el frenado es regenerativo, extendiendo la autonomía del vehículo hasta los 160 kilómetros aproximadamente. Para frenar y para dar marcha atrás debes pedalear hacia atrás.

El vehículo Vigoz

El vehículo Vigoz / Cixi

El rendimiento del Vigoz ha sido estudiado y optimizado para la región de los Alpes franceses, cerca de las fronteras con Suiza e Italia, donde la gente se desplaza a grandes ciudades, pero disfrutando de la naturaleza y de la vida de pueblo. La empresa francesa explica que “es una nueva forma de transporte, una manera diferente de usar la energía y los recursos”.

Noticias relacionadas y más

Un vehículo hecho para durar y cambiar la movilidad

Aún se desconoce el precio del Vigoz, pero se sabe que tendrá un ciclo de vida de al menos 15 años antes de ser reciclado y gestionado de forma responsable, según Cixi. Con sede en Annecy (Francia), esta empresa se fundó en 2015 con el objetivo de activar el transporte cotidiano para tener un estilo de vida y un planeta más saludables. Cixi busca una movilidad más activa y sostenible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Francisco Castaño, educador: 'En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón
  2. El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
  3. Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
  4. El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
  5. Indignación entre funcionarios de la Generalitat tras los últimos traslados: 'El premio por sacar plaza es pasarme cada día siete horas en la Renfe
  6. Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
  7. El edificio del antiguo El Corte Inglés de Portal de l’Àngel cumple un año cerrado pendiente de la licencia de obras
  8. Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar

Planes nocturnos en Barcelona para después del trabajo

Planes nocturnos en Barcelona para después del trabajo

Una Vuelta en el alma de Bilbao

Una Vuelta en el alma de Bilbao

Hemos encontrado la colonia de Gucci agotadísima a un precio low-cost que no pararemos de llevar en otoño

Hemos encontrado la colonia de Gucci agotadísima a un precio low-cost que no pararemos de llevar en otoño

Así es el Vigoz: el vehículo de pedales que llega a los 120 km/h y puede circular por la autopista

Así es el Vigoz: el vehículo de pedales que llega a los 120 km/h y puede circular por la autopista

Sexo, mentiras y especial informativo

Sexo, mentiras y especial informativo

DIRECTO GAZA | Israel empieza a sumar a filas a 60.000 reservistas para ocupar la ciudad de Gaza

DIRECTO GAZA | Israel empieza a sumar a filas a 60.000 reservistas para ocupar la ciudad de Gaza

DIRECTO UCRANIA | Sánchez asistirá el jueves en París a reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania

DIRECTO UCRANIA | Sánchez asistirá el jueves en París a reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania

Guía psicólogica para volver a empezar de cero

Guía psicólogica para volver a empezar de cero