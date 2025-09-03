Telpark y Zunder integran sus redes en España sumando más de 1.800 puntos de recarga eléctrica

Telpark -marca líder en soluciones de movilidad urbana gestionada por el Grupo Empark- y Zunder -operador independiente de infraestructura de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos- han alcanzado un acuerdo de colaboración estratégica para integrar sus redes de recarga en sus respectivas aplicaciones móviles.

Gracias a esta alianza, los usuarios de ambas plataformas tendrán acceso a una red conjunta de más de 1.800 puntos de recarga en toda España. En el caso de Telpark, la app incorpora más de 1.000 puntos de recarga procedentes de Zunder. Por su parte, Zunder incorpora más de 750 puntos operados por Telpark, distribuidos en 92 parkings por todo el territorio nacional.

Este movimiento refuerza el compromiso compartido de ambas compañías por impulsar la movilidad sostenible y facilitar el acceso a infraestructuras de recarga en un entorno cada vez más digitalizado.

Más puntos, más accesibilidad

Desde la app de Telpark, los usuarios podrán visualizar y utilizar los puntos de recarga de Zunder, identificados con un distintivo color azul oscuro, mientras que la red de Telpark estará también disponible en la app de Zunder. Esta integración mejora significativamente la experiencia de usuario al ofrecer una red más amplia y accesible, optimizando la planificación de trayectos y tiempos de recarga.

Por parte de Telpark, José María García-Hoz, Director de Vehículo Eléctrico, ha destacado: “En Telpark trabajamos para facilitar la vida de las personas, y esta colaboración con Zunder es un paso más en nuestra apuesta por ofrecer una experiencia de movilidad integral, sencilla y conectada. A través de esta integración, reforzamos nuestro compromiso con la electrificación urbana, poniendo al alcance de millones de usuarios una red de recarga aún más extensa y eficiente”.

Para Zunder, este acuerdo refuerza su compromiso con la carga tanto en carretera como en destino: una solución práctica y cada vez más demandada, especialmente en entornos urbanos. “Sabemos que la carga urbana es clave para facilitar el día a día de los usuarios de vehículo eléctrico. Por eso, este acuerdo con Telpark es tan importante: unimos el acceso a las redes para que nuestros usuarios puedan cargar donde lo necesitan, sin complicaciones. Así, conectamos la ciudad con la carretera, y hacemos la movilidad eléctrica más real, práctica y cercana para todos”, señala Alberto Herrero, Director B2B de Zunder.

Más de 1.300 puntos de recarga en España y Portugal

Telpark continúa consolidando su posición como uno de los principales operadores de movilidad eléctrica en la Península Ibérica, con una red que ya supera los 1.300 puntos de recarga —más de 1.200 semirrápidos y 113 rápidos— integrados en su app, desde la que los usuarios pueden localizar, cargar y pagar de forma sencilla.

Con una base de más de 5,6 millones de usuarios digitales y presencia en cerca de 150 ciudades, Telpark sigue apostando por la innovación y la colaboración como motores clave para transformar la movilidad urbana y avanzar hacia un modelo más sostenible y conectado.