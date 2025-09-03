Solo 1 de cada 3 ciudades españolas obligadas a establecer la Zona de Bajas Emisiones ha hecho los deberes

Una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en España es un área delimitada dentro de un municipio donde se restringe el acceso, la circulación y el estacionamiento de los vehículos más contaminantes, en función de la etiqueta ambiental asignada por la Dirección General de Tráfico. En nuestro país, solamente 1 de cada 3 ciudades obligadas a establecer la ZBE han implementado, anunciado o comenzado a realizar pruebas.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (2021) y el Real Decreto 1052/2022 regulan el concepto de ZBE en España. Además, esta normativa obliga a todos los municipios con más de 50.000 habitantes a contar con una Zona de Bajas Emisiones, en funcionamiento desde el 1 de enero de 2023. El Gobierno dictaminó que estas localidades tenían un plazo de 18 meses para implementarlas completamente, pero con el tiempo casi cumplido, la realidad es que sólo 55 ciudades han hecho los deberes, de las 149 que deben aplicar esta normativa, según datos recopilados por Velca, fabricante español de motos eléctricas, a partir de un informe del RACE.

Zona de Bajas Emisiones en Madrid / Getty Images

Los principales objetivos de las Zonas de Bajas Emisiones son mejorar la calidad del aire y la salud pública, mitigar el cambio climático reduciendo los gases de efecto invernadero, y promover una movilidad sostenible fomentando el uso del transporte público, bicicleta y vehículos con etiqueta 0 en las ciudades. Si no sigues las normas de la ZBE te pueden multar con 200 euros (100 por pronto pago), ya que se considera una infracción grave.

Retrasos en el MOVES y fondos agotados

La realidad de las ZBE en nuestro país es que aproximadamente el 37% de los municipios que están legalmente obligados a ello lo han implementado, anunciado o comenzado a realizar pruebas en estas zonas. También si hablamos de motos y según datos de la DGT, el 30% del parque carece de etiqueta ambiental, y sólo el 1,2% (unas 54.000 unidades) son 100% eléctricas (con etiqueta 0).

Cártel de la Zona de Bajas Emisiones en Barcelona / ELISENDA PONS / EPC

Uno de los problemas por los que solo 55 municipios (de los 149) han puesto en funcionamiento la ZBE es por la tardanza y los fondos agotados del Plan Moves. El pasado 1 de abril el Gobierno anunció la reactivación del Moves III con 400 millones de euros, que fijaba un plazo máximo de tres meses para que las comunidades autónomas y las ciudades publicaran las convocatorias para las ayudas a los vehículos eléctricos. Una vez pasados esos 90 días, hay algunas comunidades que no han cumplido y mantienen bloqueado el plan de incentivos para la electromovilidad.

En los territorios que sí han cumplido con este plazo, como es el caso de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, País Vasco y Aragón, en apenas unas semanas se agotaron los fondos públicos disponibles.