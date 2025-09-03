El Citroën C5 Aircross se impone en la votación de agosto del Premio Coche del Año de los Lectores

El Citroën C5 Aircross ha sido el modelo más votado en la ronda del mes de agosto del Premio Coche del Año de los Lectores de Prensa Ibérica, imponiéndose a sus rivales, el DS Nº8 y el Lexus RZ.

Con una fuerte personalidad estética y una de las configuraciones más prácticas modulares de su segmento, el Citroën C5 Aircross ofrece una experiencia de conducción marcada por el bienestar a bordo. En su última actualización, el SUV francés mejora en diseño, conectividad y equipamiento, y ofrece una habitabilidad destacada gracias a su banqueta trasera con tres asientos individuales, deslizantes e inclinables, y un maletero de hasta 720 litros.

Citroën C5 Aircross / Citroën

El SUV francés ofrece una gama mecánica multienergía que se adapta a todo tipo de conductores. Está disponible con un motor microhíbrido (MHEV) de 48V con 136 CV, con un híbrido enchufable (PHEV) de 195 CV y más de 100 km de autonomía eléctrica en ciudad, y en versiones 100% eléctricas (BEV) con potencias de 210 y 230 CV y hasta 680 km de autonomía WLTP.

A nivel de confort, el C5 Aircross destaca por su suspensión con topes hidráulicos progresivos, un exclusivo sistema que suaviza la rodadura en todo tipo de firmes, y por su equipamiento de conectividad y seguridad, con pantalla táctil central, instrumentación digital, asistentes ADAS, control de crucero adaptativo y cámara de visión trasera. Todo ello con una gama de acabados que permite ajustarse a múltiples perfiles de usuario.

Con este triunfo, el C5 Aircross se une al grupo de finalistas de la edición 2025 del certamen, acercándose un poco más al reconocimiento definitivo del público lector de Prensa Ibérica.

Candidatos en septiembre

El Premio Coche del Año de los Lectores de Prensa Ibérica entra en su novena votación mensual con tres propuestas que representan diferentes aproximaciones a la electrificación.

Ford Ranger PHEV

Ford Ranger PHEV / Ford

El pick-up más vendido de Europa durante los últimos diez años se electrifica con una nueva versión híbrida enchufable, sin perder un ápice de su carácter profesional y todoterreno. El Ford Ranger PHEV combina el motor EcoBoost de gasolina de 2.3 litros con un motor eléctrico de 75 kW y una batería de 11,8 kWh, ofreciendo una potencia total de 281 CV y un par máximo de 697 Nm, el más alto de la historia del Ranger. Homologa hasta 52 km de autonomía eléctrica urbana WLTP, y mantiene su capacidad de remolque de hasta 3.500 kg y una carga útil de 1 tonelada. Además, introduce la tecnología Pro Power Onboard (hasta 6,9 kW) para alimentar herramientas directamente desde la batería. Su sistema de tracción e-4WD con caja de transferencia de doble rango, y los distintos modos de conducción (barro, arena, nieve…) lo hacen ideal para condiciones exigentes. El equipamiento incluye pantalla vertical de 12”, instrumentación digital, conectividad SYNC 4A, climatizador bi-zona y asistentes avanzados a la conducción.

KGM Torres EVX

KGM Torres EVX / KGM

El KGM Torres EVX es la apuesta 100% eléctrica de la firma coreana en el segmento SUV-D. Con un diseño robusto y moderno, se basa en la filosofía “Powered by Toughness” e incorpora una batería LFP de 73,4 kWh con tecnología Cell to Pack, combinada con un motor eléctrico de 207 CV y 339 Nm de par.

Alcanza una autonomía de hasta 635 km en ciclo urbano y 462 km en combinado WLTP, y su consumo homologado es de solo 18,6 kWh/100 km. El interior destaca por su habitabilidad, con maletero de 839 litros ampliable hasta 1.662, climatizador bizona, asientos calefactados y ventilados, pantalla doble de 12,3” y modo V2L para suministrar energía a dispositivos externos. En seguridad, incluye 8 airbags, control de crucero adaptativo inteligente, sistema de mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado y cámara de visión 360º. Está disponible desde 34.500 €, con garantía de 7 años o 150.000 km, y 10 años o 1.000.000 km para la batería.

Kia EV4

Kia EV4 / Kia

El nuevo Kia EV4 marca un punto de inflexión en la estrategia eléctrica de la marca al ofrecer un coche 100% eléctrico que no es un SUV, sino un modelo compacto disponible en versiones berlina y hatchback, ambas con enfoque aerodinámico y diseño muy cuidado.

Disponible con baterías de 58,3 o 81,4 kWh, el EV4 ofrece hasta 630 km de autonomía WLTP en la versión berlina y 590 km en la hatchback. Se apoya en la plataforma E-GMP de 400V, con carga rápida del 10 al 80% en apenas 29 minutos y tecnología de carga bidireccional.

A bordo, sorprende con una pantalla envolvente de 30 pulgadas, nuevo sistema ccNC con acceso a apps como Netflix o YouTube, modo descanso, Digital Key 2.0, y tecnología de conducción semiautónoma con Highway Driving Assist 2. El diseño interior está pensado como un espacio de relax y calidad premium, con gran confort de marcha gracias a su bastidor optimizado y suspensión multibrazo. Llegará al mercado en el último trimestre del año y será el primer Kia eléctrico producido en Europa (versión hatchback en Eslovaquia).