Audi Concept C: un deportivo eléctrico que mira hacia el futuro

Audi ha presentado en Milán el Concept C, un deportivo biplaza totalmente eléctrico que refleja la nueva filosofía de diseño de la marca y allana el camino hacia el futuro. Los cuatro aros dan un paso adelante: en un mundo cada vez más complejo, Audi se mantiene firme en su compromiso con la claridad.

El Audi Concept C encarna el minimalismo atlético con pureza de formas, precisión y solidez. La tensión se crea mediante la interacción de superficies completas y sobrias, intersectadas por una sola línea. Juntos, estos elementos definen la esencia de la arquitectura que busca la firma bávara.

Audi Concept C / Audi

Un nuevo frontal

El marco vertical es el elemento central del nuevo diseño del frontal, y la base de partida para el desarrollo de todo el volumen estructural del vehículo. Inspirado en el Auto Union Type C (1936) y en la tercera generación del Audi A6 (2004), tiene una forma muy definida que transmite presencia e identidad. Es una interpretación del legado de Audi que muestra los cuatro aros por encima de todo e integra la tecnología de vanguardia.

Una línea de hombros marcada define el volumen de este deportivo, cuyas proporciones son el resultado de la disposición de la batería, que está en el centro. El habitáculo se extiende hacia atrás y se asienta firmemente sobre la carrocería y, por primera vez en un roadster de Audi, se utiliza un techo rígido retráctil eléctricamente. En la parte trasera, las superficies limpias y las lamas horizontales subrayan el carácter deportivo del coche.

El Audi Concept C presenta también una nueva firma luminosa con cuatro elementos dispuestos horizontalmente en cada grupo óptico delantero y trasero, lo que pretende definir la identidad visual de Audi tanto de día como de noche, garantizando una presencia inconfundible en la carretera. El exterior del prototipo se presenta en un color Titanium que evoca elegancia cálida y técnica, ligereza y resistencia.

Audi Concept C / Audi

Interior sofisticado y tecnológico

El habitáculo del Audi Concept C presenta superficies arquitectónicas sólidas y formas geométricas definidas que garantizan espacio para ambos ocupantes, a la vez que sitúan sutilmente al conductor en el centro. Fabricados en aluminio anodizado, los controles físicos proporcionan una experiencia táctil que refleja la calidad mecánica a través de su aspecto y su tacto.

El volante constituye el núcleo de la refinada experiencia táctil: sus características -la forma redondeada, los elementos hápticos y los aros de Audi metalizados en el centro- están elaboradas con la máxima precisión técnica. Todos los materiales contribuyen a la atmósfera pura y sofisticada que se respira en el interior y la paleta de colores también está inspirada en el titanio.

La pantalla central escamoteable de 10,4 pulgadas (26,4 cm) proporciona al usuario información relevante de forma intuitiva y contextualizada, adaptada a cada situación. Junto con los controles táctiles del volante y la consola central, el diseño desprende claridad y precisión en la interacción con el usuario.

Audi Concept C / Audi

El pionero que forja el futuro de Audi

De cara al futuro, Audi se centrará en lo que más importa: una combinación inconfundible de claridad, tecnología, inteligencia y emoción. El Audi Concept C marca el comienzo de una nueva filosofía de diseño y, por lo tanto, un momento decisivo para la marca de los cuatro aros. Es un avance de un futuro modelo de producción y dará forma a otros modelos posteriores.