XYTE ONE: revolución eléctrica urbana con estilo propio

En un contexto donde las ciudades reclaman vehículos más sostenibles, seguros y cómodos, nace el XYTE ONE, una propuesta revolucionaria que aúna diseño, tecnología y practicidad. Este vehículo 100% eléctrico, disponible inicialmente en Madrid y Barcelona, se perfila como la opción perfecta para quienes buscan una alternativa eficiente al coche tradicional sin renunciar a las prestaciones, el confort ni la seguridad. Y todo ello, bajo un paraguas de tecnología puntera y una estética diferencial que no pasará desapercibida en las calles.

Pensado para el día a día urbano, el XYTE ONE no es simplemente un nuevo vehículo eléctrico, sino una respuesta clara a las necesidades de movilidad del presente. Su tamaño compacto, su generosa capacidad de carga y su agilidad le permiten moverse con soltura entre el tráfico, facilitando el aparcamiento y reduciendo la huella ecológica sin perder un ápice de estilo.

XYTE ONE / XYTE

Tecnología alemana

Llegados aquí cabe destacar que XYTE Mobility es una empresa alemana fundada por el Dr. Wolfgang Ziebert, ingeniero con una extensa trayectoria en el sector de la automoción. Tras años como ingeniero de desarrollo en BMW y posteriormente como directivo en Jaguar y Land Rover, el Dr. Ziebert impulsó la creación de XYTE Mobility con el objetivo de transformar la movilidad urbana a través de soluciones eléctricas que combinen funcionalidad, estilo y compromiso medioambiental. El lanzamiento del XYTE ONE representa el primer gran paso de la compañía hacia una movilidad urbana más inteligente, limpia y adaptada a las necesidades reales de los usuarios.

Seguridad y conectividad

Este urbano eléctrico cuenta con un motor que desarrolla 19 kW de potencia máxima (equivalentes a 25 CV) y un par motor de 55 Nm, lo que le otorga una respuesta inmediata y fluida. Aunque su velocidad máxima está limitada electrónicamente a 99 km/h, es más que suficiente para circular cómodamente por cualquier vía urbana e interurbana, incluso con carga. Su transmisión automática integrada en el basculante simplifica el mantenimiento y garantiza una conducción suave y silenciosa.

Uno de los puntos fuertes del XYTE ONE es su capacidad de carga: un maletero de 72 litros permite transportar desde una mochila hasta la compra del día, algo poco común en este tipo de vehículos. Y por si fuera poco, su diseño incluye marcha atrás, algo que facilitará las maniobras más complejas, sobre todo en espacios reducidos.

XYTE ONE / XYTE

Autonomía y recarga

El XYTE ONE equipa una batería de 7,6 kWh de capacidad que le permite alcanzar una autonomía de hasta 112 kilómetros según el ciclo WMTC, ideal para los desplazamientos diarios en ciudad. Su tiempo de carga, desde 0 hasta el 95%, es de apenas 3,6 horas, lo que lo convierte en un vehículo verdaderamente práctico para quienes disponen de un punto de carga en casa o en el trabajo.

Comodidad al volante

Desde el puesto de conducción, el usuario disfruta de una experiencia moderna y funcional. La instrumentación corre a cargo de una pantalla táctil de 10 pulgadas que centraliza toda la información del vehículo. Además, el XYTE ONE cuenta con conectividad LTE y Bluetooth, lo que permite funciones avanzadas como navegación, seguimiento del vehículo y gestión remota desde una app. A esto se suma una iluminación completamente LED y un sistema de dirección con doble trapecio y amortiguadores verticales, que mejora el comportamiento dinámico y la estabilidad.

La postura de conducción es cómoda, con una altura de asiento de 63 cm que facilita el acceso incluso a conductores de menor estatura. El peso en vacío (con batería) es de 206 kg, bien repartidos sobre una distancia entre ejes de 158 cm, lo que le proporciona un buen aplomo en curva y estabilidad en frenadas. Y gracias a su radio de giro de 601 mm, moverse por calles estrechas o realizar giros cerrados no supone ningún problema.

XYTE ONE / XYTE

Diseño que marca diferencia

Lejos de parecer un simple escúter o una moto eléctrica más, el XYTE ONE tiene un diseño singular y vanguardista que recuerda a los concept cars más futuristas. Su ancho de vía delantero de 65 cm y sus neumáticos de 14 y 15 pulgadas le otorgan presencia y solidez visual. Todo ello con un enfoque práctico, pensado para la ciudad del mañana, pero disponible desde hoy.

Precio y disponibilidad

El Xyte ONE se lanza con una promoción especial de 10.750 € + IVA (13.008 € IVA incluido) para las primeras 500 reservas, lo que lo convierte en una opción competitiva frente a otras alternativas eléctricas. Además, puede conducirse con el carnet B de coche y sin casco, lo que abre la puerta a un amplio abanico de usuarios que buscan moverse sin restricciones por las zonas de bajas emisiones de las grandes ciudades.