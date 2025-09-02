Cómo limpiar correctamente la arena de la playa de tu coche

El verano es una época del año que combina el buen tiempo y los viajes, muchos de ellos a las zonas costeras, lo cual suele llevar mucha arena de por medio.

Se trata de un elemento realmente molesto, ya que se puede distribuir en muchas zonas diferentes del coche y es difícil retirarla como si nada. La diversión en la playa puede convertirse rápidamente en una pesadilla para los conductores. Sin embargo, con los consejos y herramientas adecuadas, mantener tu coche impecable después de un viaje a la playa es más sencillo de lo que piensas.

Todo despejado

El primer paso para poder deshacerte de toda la suciedad es retirar todas las alfombrillas, toallas y cualquier otro objeto que pueda haber acumulado algún grano de arena. Esto facilitará el acceso a todas las áreas afectadas y evitará que la arena se disperse aún más por el coche o que siga apareciendo una vez ya has limpiado a fondo.

Las alfombrillas son el elemento del coche que más suciedad suele acumular, y por lógica también será el lugar donde más arena encuentres a la hora de limpiar el coche. Lo mjor es que una vez las hayas retirado del interior de tu coche, las sacudas enérgicamente y utilices un cepillo de cerdas duras para eliminar la arena incrustada. Asegúrate de hacer esto fuera del coche para no redistribuirla en el interior.

Además, es recomendable que sean lavadas con agua y jabón, frotando bien con un cepillo y enjuaga con agua limpia. Asegúrate de dejarlas secar completamente antes de volver a colocarlas en el coche para evitar el desarrollo de moho o malos olores.

Usar una aspiradora que tengas por casa puede ser eficaz para limpiar el coche / Archivo

Aspirar la arena

Para una limpieza efectiva, una aspiradora de alta potencia es esencial. Las de las gasolineras son especialmente recomendables por su capacidad de succión superior, pero también podrás apañarte con una que tengas por casa. Pasa la aspiradora varias veces, prestando especial atención a las áreas donde la arena tiende a acumularse, como debajo de los asientos y en los pliegues de la tapicería.

Los cepillos son muy eficaces para limpiar las costuras de los asientos, los bordes de las puertas y otros lugares difíciles, ya que permiten una limpieza minuciosa y aseguran que ningún área quede sin atención.

Para los granos de arena más persistentes que se resisten a la aspiradora, la cinta adhesiva es una solución efectiva. Simplemente tendrás que pegar la cinta sobre la arena y luego retirarla para un resultado limpio y preciso.

Después de una limpieza profunda, realiza una revisión final para asegurarte de que no has dejado ningún área con arena. Repetir algunos pasos puede ser necesario para asegurar un acabado perfecto y que tu coche quede impoluto para volver a la rutina.