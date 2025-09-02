Subvenciones
Este coche viene con 4.500 euros de ayuda aunque en tu comunidad se haya agotado el Plan Moves
En cinco comunidades autónomas ya se han agotado los fondos destinados a la adquisición de vehículos eléctricos
Andrea Gil
Las ayudas del Plan Moves para la adquisición de vehículos eléctricos están empezando a agotarse. En Madrid, Cataluña, Galicia, País Vasco y Aragón ya se ha confirmado que no quedan más fondos.
No obstante, durante este mes de septiembre va a haber un coche que seguirá vendiéndose con ayudas, pese a que no las haya. Se trata del Leapmotor C10 REEV, el de autonomía extendida, pero habrá que cumplir con ciertas condiciones para disfrutar de esa rebaja de 4.500 euros en el precio de venta del coche.
Leapmotor C10 REEV
Esta promoción se mantendrá activa desde el 1 de septiembre hasta el final del mes y se aplicará exclusivamente a este SUV de Leapmotor, con la condición de que la compra se financie a través de Stellantis Finance.
Además, solo van a poder disfrutar de este Plan Moves asegurado aquellos conductores que compren su Lepamotor C10 en una comunidad autónoma donde ya no queden fondos para estas ayudas y tanto la compra como la matriculación se completen dentro de este mes de septiembre.
Igualmente, el comprador debe ser elegible para el Plan Moves y cumplir con los requisitos establecidos en la normativa, que se pueden consultar en las bases publicadas en el IDAE, para poder disfrutar del descuento de 4.500 euros de Leapmotor, que se abonará en concepto de 19ª cuota de la compra financiada del coche.
4.500 euros que pueden variar
Leapmotor se hará cargo de cubrir la cuantía de 4.500 euros del precio del coche, pero se reserva la posibilidad de cambiar o variar la cantidad aportada en concepto de ayuda si el Gobierno publica, antes de marzo de 2027, otra línea de subvenciones similares.
Es decir, si se establece una nueva línea de ayudas, el conductor en lista de espera recibiera los fondos por una nueva aportación económica al Moves o se rebajara la cuantía de las subvenciones en un nuevo plan, Leapmotor no aportará esa cuota de 4.500 euros o cambiara la cantidad para ajustarse a lo establecido en las nuevas ayudas.
