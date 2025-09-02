DGT
Cuidado con la velocidad: Esto es lo que dice la DGT sobre el efecto túnel
Sobrepasar el límite de velocidad en la carretera es una de las multas más comunes en España y una acción muy peligrosa, porque también aparece el llamado efecto túnel
Rubén Burillo
Exceder el límite de velocidad es una acción muy peligrosa en la carretera. Según la Dirección General de Tráfico, en 2024 la velocidad fue uno de los factores recurrentes en el 24% de los siniestros mortales. Además, exceder el límite es una de las multas más comunes que te pueden poner. Como hemos dicho, esta práctica es muy peligrosa porque también aparece el llamado efecto túnel.
La DGT formuló en 2024 casi 3,5 millones de denuncias por exceso de velocidad solo por radar. Varios estudios apuntan que no merece la pena arriesgarse por unos segundos, ya que te ahorrarás poco tiempo en recorrer una distancia, excediendo el límite de velocidad. Por ejemplo, si pasas de 120, velocidad permitida en España, a 140 km/h, algo que no es legal, solo te ahorrarás 4,3 segundos en recorrer 1 kilómetro. Además de las graves consecuencias que esto puede tener.
Estas son las multas por sobrepasar el límite de velocidad
Como hemos dicho, exceder el límite de velocidad es la multa más habitual en nuestro país, ya que está presente en 2 de cada 3 denuncias. Estas son las sanciones:
Recuerda que esta tabla de velocidades es para coches, motos y furgonetas cuya masa máxima autorizada (MMA) sea menor de 3.500 kilos. En España los camiones y vehículos que sobrepasen ese peso, deben circular a menos velocidad. En autopistas y autovías, pueden ir a 90 km/h. En carreteras convencionales, la velocidad máxima es 80 km/h o 70 km//h dependiendo del arcén. En vías urbanas, se permite circular como máximo a 50 km/h.
¿Qué es el efecto túnel y qué consecuencias puede tener?
Según la DGT, el llamado efecto túnel es la “pérdida de campo de visión lateral por el aumento de velocidad”. Este efecto lo que provoca es que lo que la persona ve y percibe con claridad, acabe limitado a solo lo que se encuentra frente a él y conlleva la pérdida del campo de visión de todo lo que sucede en los laterales del vehículo. El vídeo de X (antes Twitter) de la Dirección General de Tráfico explica que “a 35 km/h el campo de visión normal abarca 104 grados en horizontal. A 100 km/h, se reduce hasta 42º. Y si fuera a 150 km/h, el ángulo se cierra a sólo 18 grados”. Cuando vas más rápido, tienes menos campo de visión y el efecto túnel puede tener consecuencias muy graves:
- Estrechamiento del campo visual: a medida que la velocidad aumenta, la capacidad del conductor para percibir objetos y posibles peligros en los márgenes del campo de visión disminuye. Esto significa que el conductor se enfoca más en lo que está directamente delante de él y menos en lo que está en los lados.
- Pérdida de la visión periférica: la visión periférica, que es esencial para detectar peligros que no están directamente en el camino del vehículo, se ve significativamente afectada. Esto puede hacer que el conductor sea menos consciente de lo que ocurre a su alrededor, aumentando el riesgo de accidente.
- Ignorar señales o a conductores que circulan junto a nosotros: dado que el conductor está más enfocado en la carretera directamente frente a él, puede ignorar señales, otros vehículos, o posibles peligros que no están en su línea directa de visión.
- Impacto en seguridad: el efecto túnel puede reducir la capacidad del conductor para reaccionar rápidamente a eventos inesperados, como la aparición de un vehículo en un carril adyacente o un obstáculo en la carretera. Esto aumenta el riesgo de colisiones, especialmente en situaciones de tráfico denso o en carreteras con curvas.
