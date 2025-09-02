Cuidado con la velocidad: Esto es lo que dice la DGT sobre el efecto túnel

Exceder el límite de velocidad es una acción muy peligrosa en la carretera. Según la Dirección General de Tráfico, en 2024 la velocidad fue uno de los factores recurrentes en el 24% de los siniestros mortales. Además, exceder el límite es una de las multas más comunes que te pueden poner. Como hemos dicho, esta práctica es muy peligrosa porque también aparece el llamado efecto túnel.

La DGT formuló en 2024 casi 3,5 millones de denuncias por exceso de velocidad solo por radar. Varios estudios apuntan que no merece la pena arriesgarse por unos segundos, ya que te ahorrarás poco tiempo en recorrer una distancia, excediendo el límite de velocidad. Por ejemplo, si pasas de 120, velocidad permitida en España, a 140 km/h, algo que no es legal, solo te ahorrarás 4,3 segundos en recorrer 1 kilómetro. Además de las graves consecuencias que esto puede tener.

Coche yendo a gran velocidad por un túnel / Getty Images

Estas son las multas por sobrepasar el límite de velocidad

Como hemos dicho, exceder el límite de velocidad es la multa más habitual en nuestro país, ya que está presente en 2 de cada 3 denuncias. Estas son las sanciones:

Las sanciones por sobrepasar el límite de velocidad / DGT

Recuerda que esta tabla de velocidades es para coches, motos y furgonetas cuya masa máxima autorizada (MMA) sea menor de 3.500 kilos. En España los camiones y vehículos que sobrepasen ese peso, deben circular a menos velocidad. En autopistas y autovías, pueden ir a 90 km/h. En carreteras convencionales, la velocidad máxima es 80 km/h o 70 km//h dependiendo del arcén. En vías urbanas, se permite circular como máximo a 50 km/h.

¿Qué es el efecto túnel y qué consecuencias puede tener?

Según la DGT, el llamado efecto túnel es la “pérdida de campo de visión lateral por el aumento de velocidad”. Este efecto lo que provoca es que lo que la persona ve y percibe con claridad, acabe limitado a solo lo que se encuentra frente a él y conlleva la pérdida del campo de visión de todo lo que sucede en los laterales del vehículo. El vídeo de X (antes Twitter) de la Dirección General de Tráfico explica que “a 35 km/h el campo de visión normal abarca 104 grados en horizontal. A 100 km/h, se reduce hasta 42º. Y si fuera a 150 km/h, el ángulo se cierra a sólo 18 grados”. Cuando vas más rápido, tienes menos campo de visión y el efecto túnel puede tener consecuencias muy graves: