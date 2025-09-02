En el IAA Mobility 2025, celebrado en Múnich, BMW Motorrad ha vuelto a sacudir los cimientos de la movilidad urbana con la presentación de su nuevo BMW Motorrad Vision CE. Se trata de mucho más que un concepto futurista: es una declaración de intenciones que proyecta cómo entiende la marca alemana el futuro de las dos ruedas en el entorno urbano. Un futuro libre de emisiones, sin casco obligatorio y con una experiencia de conducción tan segura como emocional.

BMW redefine la movilidad urbana con el futurista Vision CE / BMW

Un guiño al pasado, con la mirada en el mañana

Para comprender esta propuesta hay que retroceder hasta hace 25 años, cuando BMW presentó la BMW C1, un escúter con techo y cinturón de seguridad que permitía prescindir del casco gracias a su sofisticada estructura de protección. Aquella idea visionaria ha sido retomada y reinterpretada bajo un nuevo lenguaje de diseño para dar forma a la Vision CE. No es un simple ejercicio de estilo, es una máquina que rompe esquemas y propone nuevas formas de moverse por la ciudad con libertad, estilo y seguridad.

Libertad sin casco ni ropa técnica

La principal novedad —y también la más controvertida— es la eliminación de la necesidad de casco y ropa protectora. BMW logra este hito con un sistema de seguridad activa y pasiva basado en una “jaula de seguridad”, una estructura tubular metálica que protege al conductor sin necesidad de recurrir a los elementos tradicionales de protección. Esta jaula, junto a un asiento con cinturón integrado, proporciona una protección que redefine el concepto de conducción segura.

No se trata solo de seguridad, también de recuperar el placer despreocupado de circular por la ciudad, con una experiencia más cercana a la de un descapotable que a la de una moto convencional. Todo ello sin renunciar a las sensaciones que hacen de conducir una moto algo único.

BMW redefine la movilidad urbana con el futurista Vision CE / BMW

Diseño emocional y tecnología equilibrada

Visualmente, el Vision CE no se parece a nada que hayamos visto antes en la gama de BMW Motorrad. Con una silueta larga y baja, una distancia entre ejes generosa y un diseño abierto, proyecta dinamismo incluso en parado. El uso de aluminio visto aporta un toque técnico y vanguardista, mientras que los colores blanco mate y negro contrastado crean una imagen escultural y minimalista. Detalles como las letras integradas en el asiento y los acentos en rojo neón completan una estética puramente futurista.

Uno de los detalles más impactantes es la función de autoequilibrado, que permite al vehículo mantenerse erguido por sí solo cuando está detenido. Esto no solo facilita la experiencia para nuevos usuarios, sino que representa una solución brillante para la movilidad urbana, donde las paradas son frecuentes y los espacios reducidos.

BMW redefine la movilidad urbana con el futurista Vision CE / BMW

Del CE 04 al Vision CE: evolución constante

El Vision CE es la heredera natural del CE 04, lanzada en 2022 y que actualmente lidera el mercado mundial en su categoría, y de la más reciente CE 02, un modelo eléctrico juvenil y desenfadado que llegó en 2024. Esta nueva propuesta no sustituye a ningún modelo concreto, sino que representa un salto conceptual dentro del camino que BMW lleva años trazando hacia la electrificación, la conectividad y la sostenibilidad.

BMW Motorrad ha dejado claro que el Vision CE no es solo un sueño futurista, sino una dirección real que marca su hoja de ruta. El vehículo muestra cómo la marca imagina una movilidad sin emisiones, más sostenible, con diseños vanguardistas y adaptados a los nuevos estilos de vida urbanos.

BMW redefine la movilidad urbana con el futurista Vision CE / BMW

Versatilidad conceptual

Aunque lo presentado en el IAA Mobility es un concepto, BMW deja entrever que podrían llegar variantes de diseño que exploren distintos enfoques: desde versiones más lujosas hasta opciones más asequibles, pasando por configuraciones orientadas al reparto urbano o al ocio personal. Esta modularidad abriría la puerta a una nueva familia de vehículos urbanos eléctricos, con una filosofía común: libertad, diseño y sostenibilidad.