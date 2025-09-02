Barcelona es la ciudad más cara para aparcar un coche eléctrico en la calle

Barcelona es una de las ciudades más caras para aparcar en calle un vehículo con los distintivos ECO o CERO, con un precio de 2,25 euros por aparcar una hora en la vía urbana, frente a Madrid, donde se pagan 0,30 euros, lo que posiciona a la capital española como una de las más baratas.

Por tanto, si un usuario paga alrededor de 2,25 euros por aparcar un vehículo ECO en Barcelona, frente a uno de Madrid, que pagaría 0,30 euros, estaríamos hablando que aparcar en Barcelona un coche híbrido es hasta un 650% más caro frente al aparcamiento en Madrid.

Vitoria y Palma completan el podium

Así se desprende de un estudio realizado por Bipi, compañía de suscripción de vehículos del Grupo Renault, en el que se ha analizado el precio del estacionamiento regulado de las 20 ciudades con mayor población de España.

Por detrás de Barcelona, la segunda posición es para Vitoria, con 2,15 euros y la tercera para Palma de Mallorca con 1,45 euros. Además, estas dos ciudades no presentan reducción de precio para los vehículos de cero emisiones, lo que las convierte en las ciudades menos ventajosas para los coches eléctricos. Barcelona, en este sentido, sí aplica una reducción.

En cuanto a una persona que quiera aparcar en Vitoria también estaría pagando un 616% más que en ciudades como Madrid. En cuanto a Palma de Mallorca estaríamos hablando de un incremento por el aparcamiento de 383%.

En la mayoría de las ciudades españolas los usuarios de coches eléctricos tienen que pagar una cantidad de dinero por aparcar / Freepik

Hospitalet de Llobregat exime el pago

En relación con las ciudades donde el aparcamiento de los coches ecológicos es más barato sobresale en primer lugar Hospitalet de Llobregat, ya que en su última ordenanza de 2025 exime del pago por el estacionamiento regulado a todos aquellos vehículos con la etiqueta ECO y la etiqueta CERO.

Junto a Hospitalet, Madrid se sitúa como una de las ciudades donde es más barato aparcar un coche electrificado, ya que los usuarios de los vehículos con distintivo ECO pagan 0,30 euros por aparcar una hora en la zona azul; mientras que aquellos usuarios con vehículos con etiqueta CERO pueden aparcar gratis sin limitación alguna de tiempo.

Por último, la tercera ciudad donde aparcar un vehículo ECO es más barata sería Las Palmas de Gran Canaria, ya que aquí los usuarios de híbridos sí pagan 0,65 euros la hora, mientras que los usuarios de eléctricos puros tienen el estacionamiento gratuito.

En la mayoría de ciudades los eléctricos pagan

Si bien en ciudades como Madrid, Hospitalet o Las Palmas de Gran Canaria los usuarios de coches eléctricos no pagan por aparcar en la calle, esta situación no se repite en todas las ciudades de España.

De hecho, de las 20 ciudades analizadas por Bipi, en la mayoría de estas ciudades los usuarios de coches eléctricos tienen que pagar una cantidad de dinero. En cuanto a las ciudades donde los eléctricos no pagan en zona de estacionamiento regulado para no residentes destacan grandes capitales como Madrid, Valencia, Sevilla o Málaga, sin duda ciudades con más ventajas para los coches eléctricos.