¿Qué es el efecto submarino y cómo puede afectarte a la hora de conducir?

El cinturón de seguridad es el elemento de seguridad pasiva más importante. Los expertos afirman que en caso de accidente de tráfico, este componente reduce un 50% el riesgo de muerte y aproximadamente al 75% el de lesiones. Sabemos que el cinturón de seguridad es fundamental, pero hay que ponérselo bien para que no pase el efecto submarino.

Por ley desde el año 1974, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad por carretera, y a partir de 1992, también en zona urbana. Lo deben llevar puesto tanto los ocupantes de los asientos delanteros como los de los traseros. Además, existe ‘las seis reglas de oro para ponerse el cinturón de seguridad’ según la Dirección General de Tráfico.

Llevar el cinturón de seguridad en el coche / Getty Images

Así es cómo hay que ponerse el cinturón de seguridad

Como hemos dicho, el cinturón de seguridad es imprescindible en los vehículos, también porque impide que los ocupantes salgan despedidos en caso de impacto y distribuye las fuerzas del choque sobre las partes más fuertes del cuerpo. Para que el cinturón cumpla su función con eficacia debe abrocharse correctamente y seguir esta serie de normas:

Banda diagonal: La banda diagonal debe pasar por el centro de la clavícula (entre el hombro y el cuello) y la horizontal por debajo del abdomen .

La banda diagonal debe pasar (entre el hombro y el cuello) . No llevar el cinturón retorcido: Comprueba, una vez abrochado, que el cinturón de seguridad no esté enganchado o enrollado en alguna parte de su recorrido. Si está retorcido, sujetará peor el peso del cuerpo, y si está pegado al cuello, puede originar cortes o quemaduras en caso de accidente. Si lo llevas debajo del brazo, originará un desplazamiento descontrolado de la parte superior del cuerpo.

Comprueba, una vez abrochado, que el cinturón de seguridad no esté enganchado o enrollado en alguna parte de su recorrido. Si lo llevas debajo del brazo, originará un desplazamiento descontrolado de la parte superior del cuerpo. Sin holguras: Una vez colocadas las bandas del cinturón de seguridad, es recomendable que se tire un poco hacia arriba de la diagonal para evitar holguras.

Una vez colocadas las bandas del cinturón de seguridad, es recomendable que Abrigos: No se deben utilizar pinzas o prendas demasiado voluminosas, como abrigos. Tampoco poner nada debajo del cinturón , como cojines o almohadones, con el fin de ir más cómodo.

No se deben utilizar pinzas o prendas demasiado voluminosas, como abrigos. , como cojines o almohadones, con el fin de ir más cómodo. La posición del asiento: Debes tener en cuenta la posición del asiento. Casi en ángulo recto, nunca demasiado inclinado, ya que esta posición favorece la aparición del efecto submarino o facilita que el cinturón produzca un estrangulamiento en caso de accidente. Además no debes poner los pies en el salpicadero.

Debes tener en cuenta la posición del asiento. o facilita que el cinturón produzca un estrangulamiento en caso de accidente. Además no debes poner los pies en el salpicadero. En caso de accidente: Cambie el cinturón de seguridad cuando sufras un golpe, porque el trenzado del mismo habrá perdido su eficacia y puede haber incluso roturas en los sistemas de anclaje.

El efecto submarino / DGT

Cuidado con el efecto submarino

El uso del cinturón de seguridad es obligatorio. No utilizarlo es una infracción grave que está penalizada con 200 euros de multa y con la pérdida de 4 puntos en el carnet si eres el conductor. Además es muy importante ponérselo bien, porque si no puede pasar el llamado efecto submarino.

En caso de accidente de tráfico, si el cuerpo no está bien sujeto por el cinturón (holgado o mal ajustado), presiona el asiento hacia abajo y se desliza por debajo de la banda abdominal. Esto aumenta el riesgo de chocar contra el volante, el salpicadero o la parte baja del habitáculo, y se pueden producir graves lesiones en espalda y pelvis, rotura de fémur o de la cabeza del fémur, además de hemorragias internas graves.

Para que no pase el efecto submarino, es muy importante mantener una postura correcta en el asiento y no utilizar elementos como almohadas o cojines que permitan que las bandas del cinturón no se ajusten al cuerpo. Para que el cinturón esté puesto correctamente, la banda diagonal debe pasar por el centro de la clavícula (entre el hombro y el cuello) y la horizontal por debajo del abdomen.