Alerta: Esta nueva estafa afecta tanto a desguaces como a consumidores

Una nueva estafa está afectando a los Centros Autorizados de Tratamiento de vehículos o CAT (más conocidos como desguaces) pertenecientes a la principal asociación española del ramo, AEDRA. El equipo ROCA de la Guardia Civil ya está trabajando en una investigación sobre este fraude que afecta tanto a empresas como a particulares.

El timo, al parecer protagonizado entre otros por organizaciones criminales que suelen ser de Europa del Este, presenta una triple modalidad y se lleva a cabo, especialmente, desde plataformas online de venta de artículos usados como Wallapop y Milanuncios:

Primera modalidad

Se trata de ‘Piratas’ que anuncian piezas sueltas a la venta a título particular, cuando legalmente solo los CAT pueden manipular componentes de automóviles definitivamente dados de baja (o VFVU) en sus instalaciones, conforme a la regulación vigente. En este caso, el comprador participa de una actividad ilegal con el riesgo que implica. Por supuesto, la pieza adquirida, si es que finalmente le llega y de procedencia diversa (incluso robada), carece de garantía alguna.

Segunda modalidad

Algunos usuarios venden piezas y componentes especialmente buscados a precios inusualmente baratos. Se anuncian con fotografías robadas a las páginas web de desguaces legales, con datos que suplantan su identidad. El comprador contacta en una dirección de correo electrónico (email), por teléfono o mediante mensajería tipo Whatsapp o SMS fraudulentos y envía la suma económica requerida a una cuenta bancaria cuando recibe una factura proforma perfectamente falsificada, con todos los datos del posible CAT.

Lógicamente, una vez se hace el pago, el comprador jamás recibe la pieza. Al intentar contactar por las mismas vías para reclamarla y no conseguirlo, acude al propio CAT donde, una vez expuesta la situación, descubre la estafa.

Así lo detalla Javier Goñi, responsable de Desguaces y Recuperaciones Valdizarbe: “Pese a las reiteradas demandas del sector, la plataforma Wallapop continúa sin exigir la licencia de Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) para la apertura de perfiles de venta de piezas de automóvil. Esta carencia de control facilita que particulares sin autorización, e incluso estafadores, operen libremente. Una vez realizado el pago en una cuenta bancaria que no es la nuestra, resulta prácticamente imposible recuperar el dinero. Hasta finales de junio hemos recibido cientos de llamadas de afectados a los que comunicamos que han sido estafados porque nos han suplantado la identidad, lo que refleja la necesidad de reforzar la verificación de los vendedores en este tipo de plataformas”.

Tercera modalidad

Se trata de una suplantación completa de la página web de un CAT: en cierto modo, el método más sofisticado, pues implica el plagio pleno de la página web en la que un desguace legal vende el material extraído a los VFVU. Como en el caso anterior, el timo comienza cuando un cliente contacta a través del chat, Whatsapp o SMS de la web plagiada, sigue con el envío de la factura proforma falsa y culmina con la transferencia indicada a cambio del componente. “El daño reputacional es enorme”, explica Jon Ceberio, de Desguaces Vidaurreta. Nosotros ni siquiera nos anunciamos en Wallapop y hasta hay gente, a veces clientes particulares, que nos ha avisado cuando han detectado esos anuncios”.

Los desguaces afectados han denunciado la situación a Wallapop o Milanuncios y han cursado denuncias en la Guardia Civil. Una y otra plataforma de Internet anulan los anunciantes y perfiles falsos en todas sus modalidades, pero para entonces estos ya no suelen tener actividad y las cuentas bancarias (abiertas con NIF robados o pertenecientes a personas en riesgo de exclusión a las que engañan por alguna cantidad) han sido clausuradas.

Asegurarse de contactar con un CAT legal y siempre desconfiar de precios baratos o fuera de mercado, en particular cuando se trata de elementos difíciles de localizar, son los principales consejos que transmite el Presidente de AEDRA, Germán Catoira, a los compradores interesados en adquirir piezas y componentes de VFVU a través de Internet, la mejor fórmula para seguir contribuyendo a una economía circular y sostenible.