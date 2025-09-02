¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en agosto de 2025 en España

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró agosto de 2025 con un total de 18.540 registros, lo que implica un crecimiento del 8% respecto al mismo mes del año pasado. La matriculación diaria ha crecido un 13%. Según Anesdor (Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas), en el mes de agosto, el crecimiento fue del 8,5% con un total de 174.070 matriculaciones.

El mercado de las motocicletas cerró el pasado mes de agosto con un total de 16.798 matriculaciones, lo que supone un incremento del 10,5% respecto al mismo periodo de 2024. Por tipo de uso, el escúter creció un 11% (9.804 uds.), la moto de carretera lo hizo en un 13% (6.713 uds.) y la moto de campo registró una caída del 33% (229 uds.).

Respecto a los ciclomotores, con 881 unidades registradas, cayeron un 23,5% en el mes de agosto. Con todos los canales de distribución cerrando en negativo el mes. De enero a agosto, los ciclomotores acumulan una caída del 5% con 8.222 matriculaciones.

Por último, la moto eléctrica (ciclomotor, escúter y motocicleta) cayó en agosto un 22,2% (526 uds.). Las motocicletas registraron un incremento del 49,2% (91 uds.), el escúter creció un 8% (341 uds.) y el ciclomotor cayó un 69% (94 uds.). En el acumulado, la moto eléctrica suma un total de 5.847 unidades (15,1%).

Las 10 marcas de motos favoritas de los españoles en agosto fueron las siguientes:

Honda Yamaha Zontes Kymco Voge Sym BMW Piaggio Qjmotor Kawasaki

En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de agosto:

Yamaha NMAX 125: 842 matriculaciones.

Yamaha NMAX 125 / Yamaha

Honda PCX 125: 764 matriculaciones.

Honda PCX 125 / Honda

Voge 900 DSX: 427 matriculaciones.

Voge 900 DSX / Voge

Kymco Agility S 125: 420 matriculaciones.

Kymco Agility S 125 / Kymco

Zontes 368 G: 417 matriculaciones.

Zontes 368G / Zontes

Yamaha X-MAX 125: 413 matriculaciones.

Yamaha X-Max 125 / Yamaha

Honda SH 125 Scoopy: 368 matriculaciones.

Honda SH 125 Scoopy / Honda

Sym Symphony 125: 366 matriculaciones.

Sym Symphony 125 / Sym

Honda Forza 125: 352 matriculaciones.

Honda Forza 125 / Honda

Sym Jet 14 125: 309 matriculaciones.