¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en agosto de 2025 en España

Te detallamos cuáles fueron las 10 motocicletas favoritas de los conductores españoles en el octavo mes del año

Yamaha NMAX 125

Yamaha NMAX 125 / Yamaha

Fernando Álvarez

Madrid
El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró agosto de 2025 con un total de 18.540 registros, lo que implica un crecimiento del 8% respecto al mismo mes del año pasado. La matriculación diaria ha crecido un 13%. Según Anesdor (Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas), en el mes de agosto, el crecimiento fue del 8,5% con un total de 174.070 matriculaciones.

El mercado de las motocicletas cerró el pasado mes de agosto con un total de 16.798 matriculaciones, lo que supone un incremento del 10,5% respecto al mismo periodo de 2024. Por tipo de uso, el escúter creció un 11% (9.804 uds.), la moto de carretera lo hizo en un 13% (6.713 uds.) y la moto de campo registró una caída del 33% (229 uds.). 

Respecto a los ciclomotores, con 881 unidades registradas, cayeron un 23,5% en el mes de agosto. Con todos los canales de distribución cerrando en negativo el mes. De enero a agosto, los ciclomotores acumulan una caída del 5% con 8.222 matriculaciones.

Por último, la moto eléctrica (ciclomotor, escúter y motocicleta) cayó en agosto un 22,2% (526 uds.). Las motocicletas registraron un incremento del 49,2% (91 uds.), el escúter creció un 8% (341 uds.) y el ciclomotor cayó un 69% (94 uds.). En el acumulado, la moto eléctrica suma un total de 5.847 unidades (15,1%).

Las 10 marcas de motos favoritas de los españoles en agosto fueron las siguientes:

  1. Honda
  2. Yamaha
  3. Zontes
  4. Kymco
  5. Voge
  6. Sym
  7. BMW
  8. Piaggio
  9. Qjmotor
  10. Kawasaki

En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de agosto:

Yamaha NMAX 125: 842 matriculaciones.

Yamaha NMax, la nueva movilidad personal

Yamaha NMAX 125 / Yamaha

Honda PCX 125: 764 matriculaciones.

Honda PCX125, salto de categoría

Honda PCX 125 / Honda

Voge 900 DSX: 427 matriculaciones.

Voge 900 DSX

Voge 900 DSX / Voge

Kymco Agility S 125: 420 matriculaciones.

Kymco Agility S 125

Kymco Agility S 125 / Kymco

Zontes 368 G: 417 matriculaciones.

Zontes 368G

Zontes 368G / Zontes

Yamaha X-MAX 125: 413 matriculaciones.

Yamaha X-Max 125

Yamaha X-Max 125 / Yamaha

Honda SH 125 Scoopy: 368 matriculaciones.

Honda SH 125 Scoopy

Honda SH 125 Scoopy / Honda

Sym Symphony 125: 366 matriculaciones.

Sym Symphony 125

Sym Symphony 125 / Sym

Honda Forza 125: 352 matriculaciones.

Honda Forza 125

Honda Forza 125 / Honda

Sym Jet 14 125: 309 matriculaciones.

Sym Jet 14 125

Sym Jet 14 125 / Sym

