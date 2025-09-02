Motos
¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en agosto de 2025 en España
Te detallamos cuáles fueron las 10 motocicletas favoritas de los conductores españoles en el octavo mes del año
Fernando Álvarez
El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró agosto de 2025 con un total de 18.540 registros, lo que implica un crecimiento del 8% respecto al mismo mes del año pasado. La matriculación diaria ha crecido un 13%. Según Anesdor (Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas), en el mes de agosto, el crecimiento fue del 8,5% con un total de 174.070 matriculaciones.
El mercado de las motocicletas cerró el pasado mes de agosto con un total de 16.798 matriculaciones, lo que supone un incremento del 10,5% respecto al mismo periodo de 2024. Por tipo de uso, el escúter creció un 11% (9.804 uds.), la moto de carretera lo hizo en un 13% (6.713 uds.) y la moto de campo registró una caída del 33% (229 uds.).
Respecto a los ciclomotores, con 881 unidades registradas, cayeron un 23,5% en el mes de agosto. Con todos los canales de distribución cerrando en negativo el mes. De enero a agosto, los ciclomotores acumulan una caída del 5% con 8.222 matriculaciones.
Por último, la moto eléctrica (ciclomotor, escúter y motocicleta) cayó en agosto un 22,2% (526 uds.). Las motocicletas registraron un incremento del 49,2% (91 uds.), el escúter creció un 8% (341 uds.) y el ciclomotor cayó un 69% (94 uds.). En el acumulado, la moto eléctrica suma un total de 5.847 unidades (15,1%).
Las 10 marcas de motos favoritas de los españoles en agosto fueron las siguientes:
- Honda
- Yamaha
- Zontes
- Kymco
- Voge
- Sym
- BMW
- Piaggio
- Qjmotor
- Kawasaki
En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de agosto:
Yamaha NMAX 125: 842 matriculaciones.
Honda PCX 125: 764 matriculaciones.
Voge 900 DSX: 427 matriculaciones.
Kymco Agility S 125: 420 matriculaciones.
Zontes 368 G: 417 matriculaciones.
Yamaha X-MAX 125: 413 matriculaciones.
Honda SH 125 Scoopy: 368 matriculaciones.
Sym Symphony 125: 366 matriculaciones.
Honda Forza 125: 352 matriculaciones.
Sym Jet 14 125: 309 matriculaciones.
