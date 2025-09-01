Existen motos deportivas. Existen motos premium. Y luego está la Triumph Speed Triple 1200 RX, una creación única concebida para quienes buscan rendimiento de circuito, tecnología punta y una presencia imponente, todo en un mismo paquete. No es una naked más, es una pieza de colección con matrícula, limitada a solo 1.200 unidades para todo el mundo, y con un precio también exclusivo: 22.995 euros. Una declaración de intenciones para quienes entienden que el valor también se mide en sensaciones.

Triumph Speed Triple 1200 RX, pura exclusividad en formato radical / Triumph

ADN Speed Triple elevado al extremo

La RX toma como base la ya explosiva Speed Triple 1200 RS, pero la lleva un paso más allá. Y ese paso es radical. Su posición de conducción se transforma por completo con semi-manillares 69 mm más bajos y 52 mm más adelantados, además de estriberas 14,5 mm más altas y 25,5 mm más retrasadas. ¿El resultado? Una ergonomía orientada al ataque, lista para devorar curvas en circuito o carreteras reviradas.

El estilo también marca diferencias. Esta edición limitada luce una agresiva decoración en Triumph Performance Yellow, con detalles en gris granito y blanco, fibra de carbono visible en el guardabarros delantero y piezas del depósito, llantas en negro con acento amarillo y el distintivo logotipo RX grabado a láser en la tija superior. Es una moto que se ve —y se escucha— como lo que es: algo fuera de lo común.

Prestaciones de supernaked… con espíritu de superbike

Bajo esa estética afilada late el ya conocido y afinado motor tricilíndrico de 1.160 cc, que en la RX entrega 183 CV a 10.750 rpm y 128 Nm a 8.750 rpm. Estas cifras la convierten en una de las naked más potentes del mercado, con un rendimiento que combina empuje en bajos y medios con una estirada rabiosa hasta la zona roja. El trabajo de refinamiento en el cigüeñal —inspirado en la experiencia de Triumph en Moto2— garantiza un funcionamiento suave incluso cuando se exige al máximo.

El sistema de escape se completa con un silenciador Akrapovič de titanio de serie, más ligero y afinado para sonar como solo una triple puede hacerlo: lleno, contundente y con carácter.

Tecnología de circuito, lista para la calle

La RX no solo es una moto potente: también es inteligente y ajustable. Equipa suspensiones electrónicas Öhlins SmartEC3 de última generación, capaces de adaptarse en tiempo real a las condiciones de conducción gracias a su sistema OBTi (Objective Based Tuning Interface). A ello se suma un amortiguador de dirección electrónico Öhlins SD EC, completamente integrado en el sistema general y ajustable desde el panel TFT.

Para detener esta máquina de precisión, se confía en lo mejor: pinzas Brembo Stylema, bomba Brembo MCS ajustable y neumáticos Pirelli Diablo Supercorsa SP V3, homologados para calle pero con alma de circuito. Todo ello montado sobre unas llantas de fundición ligera que contribuyen a reducir las masas no suspendidas y mejoran la agilidad.

Completamente equipada, hasta el último detalle

La instrumentación TFT de 5 pulgadas a todo color incluye conectividad My Triumph, navegación por símbolos, control de llamadas y música, además de un menú claro e intuitivo. En el apartado de ayudas electrónicas, la RX ofrece cinco modos de conducción (Rain, Road, Sport, Track y Rider), ABS en curva, control de tracción optimizado para inclinación, cambio rápido bidireccional, control de freno motor, asistente de deslizamiento en frenada (modo Track) y control de elevación de la rueda delantera ajustable.

Tampoco se olvida de los detalles prácticos: arranque sin llave, control de crucero totalmente ajustable, iluminación full LED con intermitentes dinámicos y función de aviso de frenada de emergencia, así como una batería de iones de litio que contribuye a contener el peso total en unos impresionantes 199 kg en orden de marcha.

Exclusividad sin concesiones

La Speed Triple 1200 RX no es solo una edición limitada por capricho. Cada unidad es una joya numerada que representa el máximo nivel de desarrollo técnico, diseño agresivo y experiencia de conducción. Y no habrá segundas oportunidades: solo 1.200 unidades estarán disponibles para todo el mundo.