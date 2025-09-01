El sector de la moto y los vehículos ligeros crece un 8% en agosto de 2025

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró agosto de 2025 con un total de 18.540 registros, lo que implica un crecimiento del 8% respecto al mismo mes del año pasado. La matriculación diaria ha crecido un 13% y en el acumulado, el sector crece un 8,5% con un total de 174.070 unidades registradas.

Las ventas crecen respecto a 2024

El mercado de las motocicletas cerró el pasado mes de agosto con un total de 16.798 matriculaciones, lo que supone un incremento del 10,5% respecto al mismo periodo de 2024. Por tipo de uso, el escúter creció un 11% (9.804 uds.), la moto de carretera lo hizo en un 13% (6.713 uds.) y la moto de campo registró una caída del 33% (229 uds.).

Por canales de distribución: el canal de alquiler creció un 45% (279 uds.), el de empresa lo hizo en un 15% (1.335 uds.) y el de particulares en un 10% (15.184 uds.). En el acumulado, las motocicletas crecen un 10% con 158.047 registros.

Respecto a los ciclomotores, con 881 unidades registradas, cayeron un 23,5% en el mes de agosto. Con todos los canales de distribución cerrando en negativo el mes. De enero a agosto, los ciclomotores acumulan una caída del 5% con 8.222 matriculaciones.

En cuanto al resto de mercados de vehículos de la categoría L: los cuadriciclos pesados cerraron en positivo agosto con un incremento del 29% (463 uds.), mientras que cuadriciclos ligeros y triciclos cerraron en negativo con caídas del 4,2% (182 uds.) y del 22% (216 uds.) respectivamente.

En lo que respecta al conjunto del sector por Comunidades Autónomas, el mayor crecimiento lo experimentaron Cantabria (36%), Ceuta y Melilla (34,4%) y Asturias (26%). El ránking por unidades matriculadas lo lideraron: Andalucía (4.407 uds.), Cataluña (3.539 uds.) y la Comunidad Valenciana (2.076 uds.).

La categoría eléctrica cayó un 18,2% en agosto

El sector de la moto y vehículo ligero eléctrico cerró con un total de 629 matriculaciones (18,2%). En el acumulado, crece en un 14,2% (7.159 uds.).

La moto eléctrica (ciclomotor, escúter y motocicleta) cayó en agosto un 22,2% (526 uds.). Las motocicletas registraron un incremento del 49,2% (91 uds.), el escúter creció un 8% (341 uds.) y el ciclomotor cayó un 69% (94 uds.). En el acumulado, la moto eléctrica suma un total de 5.847 unidades (15,1%).

En cuanto a los canales de distribución de la moto eléctrica, cerró en positivo el canal de alquiler con un incremento del 51,4% (112 uds.). El canal particular cerró con una caída del 14,4% (292 uds.) y el de empresa cayó un 53,6% (121 uds.).

En lo que al resto de vehículos de categoría L respecta, los microcoches cerraron agosto con un incremento del 32,4% y los triciclos lo hicieron con una caída del 53%.

Para José María Riaño, secretario general de ANESDOR: “Los datos de agosto vuelven a arrojar cifras positivas para el sector, muestra de que los ciudadanos son cada vez más conocedores de las ventajas que aportan estos vehículos en la movilidad diaria. En un mes como el de septiembre, en el que vuelve la normalidad a la movilidad en las ciudades, se evidencia que la eficiencia y agilidad de estos vehículos son fundamentales a la hora de descongestionar el tráfico”.