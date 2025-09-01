Premio Coche del Año de los Lectores: vota tu favorito de septiembre

El Premio Coche del Año de los Lectores de Prensa Ibérica afronta su novena votación mensual con tres propuestas muy diferentes. Un pick-up híbrido enchufable pensado para el trabajo duro, un SUV eléctrico con autonomía para largos viajes y un compacto rompedor que renuncia al formato SUV. Tres caminos hacia la electrificación, tres públicos en mente.

Ford Ranger PHEV

Ford Ranger PHEV / Ford

El pick-up más vendido de Europa en la última década se pasa a la electrificación con una versión híbrida enchufable que no renuncia a su carácter profesional ni a sus capacidades off-road. El Ranger PHEV combina el motor EcoBoost 2.3 de gasolina con uno eléctrico de 75 kW y una batería de 11,8 kWh. Son 281 CV y nada menos que 697 Nm de par, el mayor en la historia del modelo. Ofrece hasta 52 km de autonomía eléctrica en ciudad según el ciclo WLTP y mantiene intacta su capacidad de remolque de 3.500 kg y una carga útil de una tonelada. Estrena la función Pro Power Onboard (6,9 kW) para alimentar herramientas o equipos, y su tracción e-4WD con caja de doble rango, junto a los modos de conducción (barro, arena, nieve…), lo hacen igual de válido en el campo que en la obra. Dentro, pantalla vertical de 12”, cuadro digital, sistema SYNC 4A, climatizador bizona y ayudas a la conducción de última generación.

KGM Torres EVX

KGM Torres EVX / KGM

KGM da un paso importante en su gama con el Torres EVX, un SUV 100% eléctrico del segmento D que combina un diseño robusto con una batería LFP de 73,4 kWh y tecnología Cell to Pack. El motor desarrolla 207 CV y 339 Nm, con una autonomía que llega a los 635 km en ciudad y 462 km en ciclo combinado WLTP. El consumo homologado se queda en 18,6 kWh/100 km. Por dentro, espacio de sobra: maletero de 599 litros ampliable a 1.662, asientos calefactados y ventilados, doble pantalla de 12,3”, climatizador bizona y función V2L para alimentar dispositivos. En seguridad, 8 airbags, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado y cámara 360 grados.

Kia EV4

Kia EV4 / Kia

El EV4 rompe la norma y se aleja del diseño SUV para crear un vehículo eléctrico compacto, disponible en carrocería berlina y hatchback, con diseño aerodinámico y un interior muy cuidado. Hay dos opciones de batería: 58,3 o 81,4 kWh, con autonomías de hasta 630 km WLTP en la berlina y 590 km en la hatchback. Se basa en la plataforma E-GMP de 400V, carga rápida del 10 al 80% en unos 29 minutos y ofrece carga bidireccional. En el habitáculo sorprende con una pantalla panorámica de 30”, el nuevo sistema ccNC con acceso a apps como Netflix o YouTube, modo descanso, llave digital 2.0 y asistentes avanzados como el Highway Driving Assist 2. Llegará a finales de año y será el primer Kia eléctrico fabricado en Europa (la hatchback, en Eslovaquia).

Trabajo electrificado, eficiencia con espacio y diseño innovador para el día a día. Tres maneras de entender el coche eléctrico. ¿Cuál te convence más? Vota ya a tu favorito.