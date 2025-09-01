Redes sociales
La 'confusión' del logo de la DGT: ¿Dirección General de Tráfico o una empresa en Sri Lanka?
En su perfil de Instagram, un usuario ha compartido unas fotografías en las que se ve cómo un hotel ha incorporado el logo de la DGT en los artículos de aseo que deja en las habitaciones
Andrea Gil
Hay siglas que son muy reconocibles, otras que por casualidad pueden referirse a las mismas entidades.
Tanto el logo de la Dirección General de Tráfico como sus siglas son unas de las que pertenecen al primer tipo, ya que bien los conductores, bien los ciudadanos en general, son capaces, de un único vistazo, de saber a qué organismo hacen referencia estos símbolos.
Pero claro, esto sucede únicamente en España. En el resto del mundo, esas siglas pueden hacer referencia a cualquier otra entidad. De hecho, un curioso descubrimiento que circula por redes sociales da cuenta de ello.
DGT, empresa de artículos de aseo
Un hotel de Sri Lanka ha aprovechado (o mejor dicho, reaprovechado) el logo de la Dirección General de Tráfico de España para marcar todos los artículos de aseo gratuitos que dejan en las habitaciones para uso de los huéspedes.
Sin ningún tipo de vergüenza ni remordimiento.
El usuario de Instagram, Fernando de Córdoba, @gamusinogram, ha compartido este hallazgo después de que otro usuario, @laportamar, le enviara las imágenes por mensaje.
Se ve como el embalaje de los artículos empaquetados, como un peine o un kit de afeitado, están serigrafiados con el logo de la DGT. Tal cual, sin ningún tipo de modificación.
Es una "desfachatez"
Pero la culpa no es del hotel, si no de la empresa que suministra estos artículos de aseo de un solo uso a este tipo de establecimientos. El nombre de la empresa es Dissanayake Glow Trading y, visto que las siglas coinciden con las DGT, aprovechan incluso en sus redes sociales para colocar el logo como imagen de perfil, como se ve en su página de Facebook.
Obviamente, esta 'casualidad' ha causado no pocas reacciones en las redes sociales. En la publicación de @gamusinogram y @laportamar se pueden leer comentarios que califican esta 'copiada' como "desfachatez", mientras que otros se plantean, en tono de humor, si fue la Dirección General de Tráfico española la que se copió en un primer momento del logo de esta empresa.
