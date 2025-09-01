ChatGPT y la inteligencia artificial ayudan a recuperar un Lamborghini robado

Que te roben el coche o la moto es una faena tremenda, al igual que si te quitan un superdeportivo. Este es el caso de Andrew García, residente en el condado de Orange (California, en Estados Unidos). A García le robaron su Lamborghini Huracán EVO, pero lo encontró gracias a la ayuda de ChatGPT y la inteligencia artificial.

La historia empezó por un mensaje de Instagram

Hace dos años, en 2023, le robaron el Lamborghini Huracán EVO, un superdeportivo con motor V10 de 640 CV, que llega a alcanzar los 325 km/h y acelera de 0 a 100 en 2,9 segundos, a Andrew García. El californiano pensaba que había perdido su Lamborghini para siempre, porque, aunque la policía había recuperado otros coches robados por la misma banda, su superdeportivo no daba señales. Pero todo esto cambió, ya que un mensaje de Instagram reactivó la búsqueda.

El Lamborghini Huracán EVO de Andrew García / CBS 8 San Diego

Alguien le preguntó si estaba vendiendo este superdeportivo y adjuntó fotos recientes de suLamborghini. Esta persona encontró su contacto en una tarjeta de visita de García que seguía en la guantera del vehículo. Podría haber sido una estafa, pero Andrew estaba convencido de que se trataba de su superdeportivo, y empezó a investigar por su cuenta.

ChatGPT y Google Earth, los salvadores de Andrew y del Lamborghini

Andrew García introdujo las imágenes de su superdeportivo en ChatGPT y le pidió que no se fijará en el Lamborghini, sino en el entorno: edificios, vehículos desenfocados, los detalles del fondo. Con esa información y con Google Earth, Andrew consiguió dar con las coordenadas exacta del lugar.

Su Lamborghini Huracán EVO estaba en Denver, a unos 1.700 kilómetros aproximadamente de su lugar de origen (el condado de Orange, California, en Estados Unidos). En ese momento Andrew avisó a la policía y fueron a ver el coche. Comprobaron que efectivamente, ese Lamborghini era de Andrew García.

Robos de superdeportivos por una banda en Estados Unidos

La operación está dentro de una red de robo de vehículos de lujo valorada en varios millones de dólares. Según medios como CBS 8 San Diego, los delincuentes alquilaban superdeportivos y jamás los devolvían, falsificando los papeles para revenderlos bajo identidades falsas. La banda actuó así con unos 20 vehículos de lujo.

Aunque buena parte de los vehículos ya han sido recuperados, la investigación sigue abierta. En California, algunos de los implicados con la trama ya se enfrentan a condenas por robo y apropiación indebida, mientras que en Colorado las autoridades aún investigan quién tenía el Lamborghini Huracán EVO de Andrew García, cuando fue localizado.