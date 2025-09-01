Álex Palou acaba segundo en Nashville para terminar la temporada 2025 en la Indycar

Álex Palou ya es una leyenda de la Indycar. El catalán se ha proclamado cuatro veces campeón de la categoría estadounidense (2021, 2023, 2024 y 2025) y se convirtió en el primer español en conquistar las 500 millas de Indianápolis. El piloto de Sant Antoni de Vilamajor acabó 2º en el super oval de Nashville, en una última carrera alucinante de la temporada de la Indycar.

Con el cuarto campeonato, Palou se coloca como el tercer piloto (empatado con Mario Andretti, Sébastien Bourdais y Dario Franchitti) con más títulos en la Indycar. Por delante están A.J Foyt (7) y Scott Dixon (6), compañero de Palou en Chip Ganassi, como los pilotos con más campeonatos de la categoría estadounidense.

2025, el mejor año para Álex Palou en la Indycar

Esta temporada ha sido la mejor del piloto español en la categoría estadounidense. Palou ha conseguido 8 triunfos, la cifra más alta cuando ha ganado un campeonato (2021: 3 victorias, 2023: 5 y 2024: 2, porque la ronda de The Thermal Club no era una carrera oficial).

Palou empezó la temporada de manera espectacular consiguiendo cuatro victorias en las cinco primeras carreras (St. Petersburg, The Thermal Club, Alabama y el circuito interior de Indianápolis). Uno de los mejores momentos del curso llegó en la 109 edición de las 500 millas de Indianápolis, con un triunfo histórico del español.

Tras dos pruebas ganadas por Kyle Kirkwood (Detroit e Ilinois), el catalán volvió a la senda de la victoria en Road America. Scott Dixon ganó en Mid-Ohio, después del error de Palou en las últimas vueltas. El piloto de Sant Antoni de Vilamajor triunfó en la segunda prueba de Iowa (la primera fue para O’Ward), y tras la victoria del mexicano en Toronto, Palou reinó en Laguna Seca. El español consiguió su cuarto campeonato de la Indycar en Portland, acabando tercero y con la victoria de Will Power. Christian Rasmussen se llevó la prueba en el oval de Milwaukee después de superar a Palou en las últimas vueltas. La temporada de la categoría estadounidense acabó en el super oval de Nashville con el segundo puesto del catalán y la victoria de Josef Newgarden.

Newgarden 1º y Palou 2º, en una carrera emocionante en Nashville

La prueba empezó con los dos adelantamientos del español a Lundgaard y Malukas en la salida, para colocarse 2º, justo antes del accidente de Rasmussen. En la relanzada, Palou estuvo varias vueltas en paralelo con el líder, Pato O’Ward, pero el catalán no le consiguió adelantar. En la vuelta 52, el piloto de Sant Antoni de Vilamajor sufrió un pinchazo, paró en boxes y perdió solo dos posiciones.

Palou superó a McLaughlin y con el toque entre Foster y Malukas, subió hasta el 2º puesto. El neozelandés superó al español y bajó al 3º. En la relanzada el catalán fue adelantado por Herta, Power y Newgarden. En la vuelta 127, el líder de la prueba, O’Ward, tuvo un fallo en la rueda delantera derecha y acabó contra el muro. En la resalida Palou seguía perdieron posiciones con Armstrong, Daly y Kirkwood porque el español tuvo que levantar por Graham Rahal, que era un doblado.

Palou entró en la vuelta 182 para hacer su última parada. El español hizo un undercut a los líderes y se puso primero. Con los doblados, McLaughlin y Newgarden se acercaron al catalán y le adelantaron. El neozelandés era líder de carrera cuando se tocó con el muro. Newgarden era el primero, y tras la bandera amarilla, Palou subió al 2º. El piloto estadounidense del equipo Penske ganó la prueba en Nashville, con el español 2º y McLaughlin 3º, después de superar en los últimos compases a Simpson, 4º.