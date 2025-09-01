Coches
¿Buscas un coche? Estos son los 10 más vendidos en agosto de 2025 en España
Te detallamos cuáles fueron los 10 vehículos favoritos de los conductores españoles en el octavo mes del año
Fernando Álvarez
El mercado de turismos sigue con buen ritmo y logra 61.315 nuevas matriculaciones en este mes de agosto, un 17,2% más que el mismo mes del año pasado. A pesar del periodo estival y de vacaciones, las ventas se han vuelto a situar en cifras positivas, marcadas principalmente por el buen comportamiento del mercado de turismos electrificados, según los datos publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).
Con los registros de agosto, en lo que llevamos de año ya se han matriculado 769.452 nuevos turismos, un 14,6% mejor que el año pasado, pero todavía un 12,9% inferior a 2019, periodo previo a la pandemia. A continuación te contamos cuáles son los 10 coches más vendidos durante este mes de agosto.
En el octavo mes del año, las marcas que más vehículos han vendido han sido Toyota, Volkswagen y Renault. Así, los 10 coches más vendidos durante este mes han sido los siguientes:
1.Dacia Sandero
En el mes de agosto, el vehículo más vendido fue el Dacia Sandero, con 2.137 matriculaciones.
2.Toyota Corolla
En segundo lugar durante el mes de julio se encuentra el Toyota Corolla, con 1.740 matriculaciones.
3.Renault Clio
Cerrando el podio, el Renault Clio tuvo 1.236 matriculaciones.
4.Hyundai Tucson
En el cuarto lugar, el Hyundai Tucson, con 1.208 matriculaciones.
5.Seat Ibiza
El Seat Ibiza, en quinto lugar, tuvo 1.186 matriculaciones.
6.MG ZS
En el sexto lugar, el MG ZS obtuvo 1.164 matriculaciones.
7.Tesla Model 3
El Tesla Model 3, con 1.146 matriculaciones, ocupa la séptima plaza.
8.Volkswagen T-Roc
El Volkswagen T-Roc, con 1.140 matriculaciones, ocupa la octava plaza.
9.Toyota Yaris Cross
En la novena plaza, el Toyota Yaris Cross tuvo 1.104 matriculaciones.
10.Toyota C-HR
Por último, cerrando el ranking, el Toyota C-HR tuvo 1.094 matriculaciones.
Vehículos eléctricos
En cuanto a los coches eléctricos, los 5 más vendidos en agosto fueron:
- Tesla Model 3
- Kia EV3
- BYD Dolphin Surf
- Toyota BZ4X
- Renault R5
Híbridos enchufables
En el apartado de híbridos enchufables (PHEV+EREV), los 5 más vendidos en agosto fueron los siguientes:
- MG EHS
- Toyota RAV 4
- Jaecoo 7
- Toyota C-HR
- BYD Seal U
Híbridos no enchufables
Por último, en la categoría de híbridos no enchufables (HEV) los 5 que más gustaron a los españoles en agosto fueron:
- Toyota Corolla
- Toyota Yaris Cross
- Toyota Yaris
- Nissan Qashqai
- MG ZS
