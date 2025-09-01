¿Buscas un coche? Estos son los 10 más vendidos en agosto de 2025 en España

El mercado de turismos sigue con buen ritmo y logra 61.315 nuevas matriculaciones en este mes de agosto, un 17,2% más que el mismo mes del año pasado. A pesar del periodo estival y de vacaciones, las ventas se han vuelto a situar en cifras positivas, marcadas principalmente por el buen comportamiento del mercado de turismos electrificados, según los datos publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

Con los registros de agosto, en lo que llevamos de año ya se han matriculado 769.452 nuevos turismos, un 14,6% mejor que el año pasado, pero todavía un 12,9% inferior a 2019, periodo previo a la pandemia. A continuación te contamos cuáles son los 10 coches más vendidos durante este mes de agosto.

En el octavo mes del año, las marcas que más vehículos han vendido han sido Toyota, Volkswagen y Renault. Así, los 10 coches más vendidos durante este mes han sido los siguientes:

1.Dacia Sandero

Dacia Sandero / Archivo

En el mes de agosto, el vehículo más vendido fue el Dacia Sandero, con 2.137 matriculaciones.

2.Toyota Corolla

Toyota Corolla / TOYOTA

En segundo lugar durante el mes de julio se encuentra el Toyota Corolla, con 1.740 matriculaciones.

3.Renault Clio

Renault Clio / Renault

Cerrando el podio, el Renault Clio tuvo 1.236 matriculaciones.

4.Hyundai Tucson

Hyundai Tucson / Hyundai

En el cuarto lugar, el Hyundai Tucson, con 1.208 matriculaciones.

5.Seat Ibiza

Seat Ibiza / Seat

El Seat Ibiza, en quinto lugar, tuvo 1.186 matriculaciones.

6.MG ZS

MG ZS / MG

En el sexto lugar, el MG ZS obtuvo 1.164 matriculaciones.

7.Tesla Model 3

Tesla Model 3 / TESLA

El Tesla Model 3, con 1.146 matriculaciones, ocupa la séptima plaza.

8.Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc / Volkswagen

El Volkswagen T-Roc, con 1.140 matriculaciones, ocupa la octava plaza.

9.Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross / Archivo

En la novena plaza, el Toyota Yaris Cross tuvo 1.104 matriculaciones.

10.Toyota C-HR

Toyota C-HR / Toyota

Por último, cerrando el ranking, el Toyota C-HR tuvo 1.094 matriculaciones.

Vehículos eléctricos

En cuanto a los coches eléctricos, los 5 más vendidos en agosto fueron:

Tesla Model 3

Kia EV3

BYD Dolphin Surf

Toyota BZ4X

Renault R5

Híbridos enchufables

En el apartado de híbridos enchufables (PHEV+EREV), los 5 más vendidos en agosto fueron los siguientes:

MG EHS

Toyota RAV 4

Jaecoo 7

Toyota C-HR

BYD Seal U

Híbridos no enchufables

Por último, en la categoría de híbridos no enchufables (HEV) los 5 que más gustaron a los españoles en agosto fueron: