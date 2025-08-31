Cuidado con el ‘icing’: Estas son las multas que puede ponerte la DGT

Según la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, a 31 de diciembre de 2024 en España había casi 600.000 vehículos en el parque móvil electrificado, vehículos eléctricos e híbridos enchufables. AEDIVE revela que la red de infraestructuras de recarga de acceso público operativas en nuestro país tiene un total de 46.684 puntos de recarga para vehículos eléctricos (un aumento del 2,9% respecto a 2024). Con el aumento de las estaciones de carga, también aparecen distintas prácticas sancionadas como el ‘icing’.

Esta maniobra comenzó a ser popular en Estados Unidos en 2024 y ha llegado a España. El ‘icing’ consiste en el aparcamiento de vehículos de combustión interna en puntos de recarga de coches eléctricos intencionadamente, para que no puedan cargar sus baterías. El nombre de esta práctica proviene de ICE (Internal Combustion Engine), motores de combustión interna.

Recargar un coche eléctrico / Getty Images

Del ‘icing’ quedan liberados quienes no lo hacen con mala intención, pero estas maniobras molestan a los conductores de los vehículos eléctricos porque les impide cargar sus baterías y no pueden circular. Esta práctica se está interpretando como una protesta en contra de las políticas medioambientales que favorecen la compra de coches eléctricos o híbridos, y perjudican a los de combustión. A partir de 2035 en Europa no podrán venderse nuevos vehículos de gasolina o diésel para llegar a 2050 con el objetivo de cero emisiones de CO2.

¿Qué dice la ley sobre el ‘icing’?

Como dicen los datos, cada vez hay más puntos de recargar para vehículos eléctricos en nuestro país. Esto hace que se reduzcan las plazas de aparcamiento para vehículos de combustión, pero los conductores que tienen estos coches no puede aparcar en estas zonas ya que está prohibido. Además, los propietarios de coches eléctricos o híbridos enchufables tampoco podrán utilizar estas zonas si no van a recargar su vehículo.

El Real Decreto Legislativo 6/2015 del 30 de octubre expresa que las plazas reservadas a un tipo de usuarios y vehículos no pueden ser utilizadas por otros. Además, aparcar en zonas limitadas por horario o fecha, para carga y descarga o en plazas reservadas para personas con movilidad reducida, está totalmente prohibido si el vehículo no cuenta con el distintivo correspondiente.

Cuidado con estas señales / Neomotor

A pesar de que un lugar designado para la carga de automóviles eléctricos está marcado como tal, la normativa no se aplica si no tiene una señal S17, porque indica un emplazamiento donde está autorizado el estacionamiento de vehículos. Además las señales R307 y R308 se tienen que tener en cuenta, porque advierten de la prohibición de parar, estacionar o ambas, indicando en la placa adjunta las limitaciones. Esta señal debe ir acompañada de una placa en la que se establecen sus limitaciones de uso.

Esta es la multa por practicar el ‘icing’

Como hemos dicho, estos puntos de recarga están señalizados. Si ocupas una de estas plazas y no estás cargando el vehículo o se ha excedido el tiempo de carga marcado, también te enfrentarás a la misma sanción que pondrán a un vehículo de combustión.

La Dirección General de Tráfico multará con hasta 200 euros a quienes ocupen una plaza destinada a la recarga de vehículos eléctricos, ya que se considera como una infracción grave. Además con el artículo 105 de la Ley sobre Tráfico, se puede ordenar la retirada y depósito del vehículo por parte de la grúa municipal. Esto demuestra que si hay una zona delimitada para la recarga de vehículos eléctricos y no dispone de las placas correspondientes, no podrá aparcar un vehículo de combustión o uno eléctrico que no recargue.