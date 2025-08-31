Esta carretera francesa desaparece todos los días, dos veces al día

Hay carreteras que destacan por su enrevesada ingeniería o por ciertas características que las hacen más particulares.

Esta en concreto lo hace por su capacidad de 'desaparecer' dos veces al día, durante todos los días del año sin falta.

El Paso del Gois

Se llama el Paso de Gois y es una pequeña trazada de 4,2 kilómetros que une la isla de Noirmoutier (en Barbâtre) con el continente (en Beauvoir-sur-Mer). Su destión depende del departamento de Vendée, que gestiona una web para dar relevancia a las particularidades del paso.

Esta carretera sumergible atraviesa la bahía de Bourgneuf, un lugar de encuentro de diferentes corrientes marinas que han favorecido la acumulación de sedimentos sobre los restos de una plataforma rocosa que, a día de hoy, está enterrada bajo el agua y los sedimentos.

El Paso del Gois no adquirió categoría de carretera hasta finales del XIX. No obstante, existen testimonios que certifican el uso de este paso desde mucho antes. El más antiguo donde se menciona el Paso del Gois data del siglo IX.

Fue mil años más tarde cuando se acondicionó y se recuperó, construyendo sobre el histórico paso una carretera empedrada sumergible en 1935. En esa época, el paso comenzaba a ganar tráfico para el transporte de mercancías y el turismo, por lo que era necesario ampliar la trazada y darle más estabilidad. Se utilizaron adoquines y se instalaron nuevas balizas, dejando todavía las antiguas que estaban protegidas con una jaula y que se han convertido en símbolos del Paso del Gois.

Por culpa de la marea

Se le llama la carretera sumergible porque, por su posición, queda oculta bajo el agua del oceáno Atlántico dos veces al día, cuando sube la marea. Es transitable cuando la marea está baja, aunque obviamente está totalmente prohibido aparcar en la carretera y en las zonas que puedan ser inundables.

Como seguridad, a lo largo del Paso del Gois hay también torres de rescate que se pueden utilizar en caso de quedarse atrapado en medio de la trazada cuando sube la marea. No obstante, lo mejor es consultar los horarios para evitar incidentes y sustos.