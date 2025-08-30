No es lo mismo correr en Polonia que en Dinamarca: así varían las multas de velocidad en Europa

No es lo mismo tener que enfrentarse a una multa de 20 euros que a una de 200.000 euros y, por lo tanto, la actitud de los conductores hacia las normas de tráfico no es la misma en uno u otro escenario.

El Índice de Transparencia del Mercado de Vehículos Usados elaborado por CarVertical concluye que los accidentes y, por tanto, los daños en los vehículos están directamente relacionados con el índice de multas por exceso de velocidad. En esta relación afecta, por supuesto, el precio de sobrepasar los límites de velocidad máximos de velocidad.

Pero, al final, también es una cuestión de mentalidad. Y la cultura de la conducción segura no cala por igual en los diferentes países de Europa.

Del estudio se aprecia que en los países con multas de tráfico relativamente baratas las tasas de daños de los vehículos son más elevadas. Por ejemplo, en Polonia, donde un exceso de velocidad de 15 km/h cuesta una multa de 24 euros al cambio, los vehículos registran una tasa de daños por accidente más elevada que otros países de Europa central. Lo mismo sucede en Letonia o en Eslovaquia, donde el mismo exceso de velocidad cuesta 40 y 39 euros, respectivamente.

Multas moderadas en España

En el otro lado de la tabla están los países de Europa del norte. En Dinamarca, ese mismo exceso de 15 km/h cuesta cerca de 402 euros al cambio. En Finlandia, Suecia o Suiza, las multas de tráfico se aplican según los ingresos del conductor. Así, en 2023, un condcutor finlandés pagó 121.000 euros de una multa por un exceso de velocidad de 30 km/h.

En España, el 36,4% de los coches tienen registros por daños, por debajo de la media de la Unión Europea. Habitualmente, en nuestro país, las multas por un exceso de velocidad de 15 km/h pueden quedarse en 50 euros, sin pérdida de puntos, si se disfruta de la opción de prontopago. De lo contrario, la cantidad aumenta hasta los 100 euros. Este precio de las multas por exceso de velocidad coloca a España en una posición relativamente moderada en comparación con el resto de países de Europa del norte y central.