SWM: de las motos italianas y a los coches italochinos

Los tiempos cambian, las marcas van y vienen y los vehículos se adaptan a las demandas del mercado, pero también del capital.

La marca SWM, o Speedy Working Motors, es buena muestra de ello. A día de hoy, bajo estas siglas se comercializan cuatro coches con carrocería SUV, además de varias motos. Hace más de cinco décadas, solo vendían eran motocicletas.

Ahora, la principal esencia (y, sobre todo, la inversión), viene de China. Hace medio siglo, esta marca era referente italiano de motos de enduro y off-road.

Milán, 1971

La historia de SWM nace en 1971 cuando Pietro Sironi y Fausto Vergani fundan en Paderno Dugnano, en Milán, la marca. Su principal tarea era la de desarrollar motocicletas todoterreno que enseguida consiguieron una buena fama, sobre todo porque montaban motores de dos tiempos extranjeros, principalmente de Sachs y Rotax.

Motos de enduro de SWM en la década de los 70. / Wikipedia.

El mundo en el que verdaderamente destacaron estas motos fue en el de la competición, de motocross y trail. En esta segunda categoría, SWM ganó el campeonato del mundo en 1981 con el piloto francés Gilles Burgat.

En el ámbito comercial, su modelo más destacado fue la SWM RS 125 GS, que salió al mercado en 1979. Pese a ir cosechando éxitos, la empresa entró en concurso de acreedores en 1984 y cerró en 1985.

China, 2014

No fue hasta ya entrado el nuevo milenio cuando SWM volvió a la actividad. Y lo hizo de la mano del holding chino Shineray, quien compró la marca en 2014. En ese momento, se decidido dividir lo que sería la sección de motocicletas SWM, que sigue en activo con un amplio catálogo, y la crear SWM Motors en 2016, que produce coches.

Así las cosas, el dinero que dio el nuevo impulso a la marca es chino, pero el diseño y la tecnología que equipaban las primeras motocicletas (y equipan) que retomaron la producción eran italianos. De hecho, la sede se encuentra en Varese, Italia, en la antigua Husqvarna, y aquí se producen las motocicletas.

Fábrica de SWM en China / SWM

Por otro lado, aunque sea bajo este nombre italiano, la división de coches de SWM se produce en Chongqing, China y en asociación con el grupo, también chino, Brillance, mientras que en Italia se encuentran el centro de diseño y el i+D.

El catálogo de SWM en España está compuesto por todo SUV: el SWM G01, el SWM G01F, el SWM G03F (en versiones de 5 y 7 plazas) y el SWM G05. La comercialización de estos modelos corre a cargo de Invicta Motors.