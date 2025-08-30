Operación Retorno: los 10 radares con los que debes tener cuidado a la vuelta de tus vacaciones

La DGT prevé que a lo largo de este fin de semana sean millones de personas las que vuelvan de sus vacaciones de verano, comenzando la Operación Retorno este jueves 28 de agosto y terminando el próximo domingo día 31. A continuación te mostramos las claves de este dispositivo especial de la DGT.

Mayor vigilancia

Como cada año, con el final del verano, la DGT pone en marcha un dispositivo especial para que todos los conductores españoles vuelvan a sus lugares de residencia sanos y salvos. Para ello, las carreteras estarán más vigiladas que de costumbre, ya que la afluencia de vehículos también va a ser mucho mayor.

Aunque muchas personas hayan ampliado sus vacaciones hasta el domingo, hay quienes prefieren volver a casa hoy mismo, por lo que si vas a viajar cualquiera de estos días debes tener cuidado no solo con las retenciones y atascos que habrá en las carreteras sino también con los radares de la DGT.

Es recomendable que uses aplicaciones de navegación para conocer el estado del tráfico / Archivo

Planifica tu viaje

Lo más probable si vuelves de tus vacaciones este fin de semana es que en las carreteras te encuentres con algún atasco, es inevitable. Sin embargo, hay algunas formas, recomendadas por la propia DGT, con las que quizá puedas librarte. Es esencial que, a la hora de realizar tu viaje, estés descansado y seas paciente si te encuentras con alguna retención.

Para poder organizar tu viaje algo mejor, es recomendable que revises el estado del tráfico a través de aplicaciones como Google Maps o Waze o incluso con la página web de la DGT. También es recomendable que evites viajar en las horas centrales del día, ya que será cuando más conductores haya en las carreteras.

Con la gran afluencia de tráfico que habrá estos días en las carreteras, la DGT estará también muy atenta a que la normativa de la vía se cumpla al detalle. Para ello, dispositivos como los drones los helicópteros de la DGT o los radares móviles estarán pendientes de los conductores.

Si vas a viajar estos días, te recomendamos que lo hagas con cuidado y paciencia, pero también te dejamos a continuación los 10 radares que más multas ponen en nuestro país: