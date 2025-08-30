Así puede afectar un incendio a tu coche aunque no haya sido alcanzado por el fuego

Por desgracia, durante este verano se han producido muchos incendios en nuestro país, muchos de ellos provocados. El fuego se propaga con rapidez debido a las altas temperaturas y la sequedad que hay en el campo, y uno de los niveles más peligrosos de un incendio es si este se produce cerca de una carretera. Por ello, a continuación te damos una serie de consejos sobre cómo debes actuar si te encuentras con un incendio en la carretera mientras estás conduciendo.

El fuego y el humo son dos claves que permiten detectar la presencia de un incendio. Normalmente, ambos se ven a distancia, de modo que si la trayectoria que sigues con el coche te lleva hacia el incendio, lo más aconsejable -y lógico- es que des la vuelta y busques una ruta alternativa. Asimismo, ante la proximidad de fuego, lo más recomendable es:

Evitar las zonas de alta montaña , donde el fuego se propaga rápidamente.

, donde el fuego se propaga rápidamente. No circular a favor del viento , puesto que el incendio se extenderá probablemente en esa dirección.

, puesto que el incendio se extenderá probablemente en esa dirección. Encender los faros y las luces de emergencia - incluso los antiniebla si es necesario- para poder ser visto por otros usuarios.

- incluso los antiniebla si es necesario- para poder ser visto por otros usuarios. Llamar al 112 para alertar a los servicios de emergencia.

Aunque no se quemen directamente, hay algunos componentes que pueden resultar dañados / ECEC

Así impactan los incendios en los vehículos

‘Elige calidad, elige confianza’ (ECEC), iniciativa compuesta por una veintena de fabricantes de componentes adheridos a Sernauto centrados en concienciar sobre el correcto mantenimiento de los vehículos, advierte sobre los efectos que puede tener un incendio forestal en vehículos estacionados en las proximidades del siniestro, incluso cuando estos no han sido alcanzados directamente por las llamas ni presentan daños visibles por fuego.

Aunque el vehículo no haya resultado calcinado ni parcialmente quemado, la exposición prolongada a altas temperaturas y a partículas en suspensión puede provocar, desde la degradación de componentes plásticos y gomas (juntas, faros, limpiaparabrisas, neumáticos), hasta daños en la pintura y barniz por deposición de cenizas calientes o sustancias corrosivas, pasando por la afectación del sistema de climatización si el filtro de aire ha aspirado partículas contaminantes, así como por riesgo para el sistema eléctrico por acumulación de polvo conductor o humedad ácida.

Ante tal impacto, ECEC recomienda realizar una revisión técnica del vehículo tras su exposición a un incendio forestal, incluso si no presenta daños aparentes. “Las acciones que se deberían acometer incluyen limpieza profunda de carrocería y bajos con productos neutros; revisión de filtros de aire y habitáculo, inspección de neumáticos y componentes de caucho, así como diagnóstico electrónico para descartar fallos latentes”, enumeran.

Y es que estacionar en zonas de interfaz urbano-forestal durante periodos de alto riesgo de incendio puede suponer un peligro no solo para el vehículo, sino también para la seguridad de las personas. En este sentido, desde ECEC, que recomienda seguir siempre las indicaciones de las autoridades y evitar dejar vehículos en zonas no autorizadas.