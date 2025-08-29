Sigue estos consejos para alargar la vida del motor de tu coche

Se puede decir que el motor es el corazón del vehículo. Si este elemento no está bien o da fallos, el coche no funcionará correctamente. Además, el motor es una parte muy costosa, y si sigues estos consejos alargarás su vida.

Hay algunas prácticas que podemos hacer sin darnos cuenta, que dañan el motor del vehículo. Una conducción agresiva, aceleraciones rápidas y frenadas bruscas, suelen acelerar el desgaste de los componentes del motor, por lo que reducen su vida útil. Conducir de manera suave y moderada, ayudará a conservar el coche y mantenerlo en buen estado durante más tiempo.

El motor de un coche / Getty Images

Se me ha roto el motor, ¿cuánto cuesta uno nuevo?

El motor es una de las piezas más importantes y la más cara de arreglar en un coche. Si quieres cambiarlo, debes homologarlo y presentar la documentación en una estación de ITV para que verifiquen el cambio. El precio de homologar un cambio de motor puede variar entre los 150 hasta los 400 euros, dependiendo de los costes de obtención del informe de conformidad (entre 100 y 300 euros) y las tasas de la ITV (entre 50 y 100 euros). Además, pueden ser necesarios otros servicios, como la calibración de componentes específicos del motor, que subiría el precio.

Cambiar un motor por uno nuevo puede implicar entre unos 10 y 12 horas de trabajo. Abrirlo y ver qué piezas están mal pueden ser unas 20 horas de mano de obra. Un motor nuevo puede costar desde 2.000 hasta 10.000 euros, y depende del tipo y el modelo. Contando con la mano de obra, cambiar el motor puede costar desde unos 2.500 hasta más de 12.000 euros, sin incluir los costes de gestión para homologarlo.

Mecánico revisando el motor de un coche / Getty Images

Alarga la vida del motor de tu coche con estos consejos

Como hemos dicho, cambiar el motor puede ser muy costoso. Por ello, debes seguir estos consejos para alargar su vida y que siga funcionando correctamente: