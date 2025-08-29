Consejos
Sigue estos consejos para alargar la vida del motor de tu coche
Con estas recomendaciones prolongarás la vida útil de una parte tan importante como es el motor de tu vehículo, y que además cambiarla puede costar mucho dinero
Rubén Burillo
Se puede decir que el motor es el corazón del vehículo. Si este elemento no está bien o da fallos, el coche no funcionará correctamente. Además, el motor es una parte muy costosa, y si sigues estos consejos alargarás su vida.
Hay algunas prácticas que podemos hacer sin darnos cuenta, que dañan el motor del vehículo. Una conducción agresiva, aceleraciones rápidas y frenadas bruscas, suelen acelerar el desgaste de los componentes del motor, por lo que reducen su vida útil. Conducir de manera suave y moderada, ayudará a conservar el coche y mantenerlo en buen estado durante más tiempo.
Se me ha roto el motor, ¿cuánto cuesta uno nuevo?
El motor es una de las piezas más importantes y la más cara de arreglar en un coche. Si quieres cambiarlo, debes homologarlo y presentar la documentación en una estación de ITV para que verifiquen el cambio. El precio de homologar un cambio de motor puede variar entre los 150 hasta los 400 euros, dependiendo de los costes de obtención del informe de conformidad (entre 100 y 300 euros) y las tasas de la ITV (entre 50 y 100 euros). Además, pueden ser necesarios otros servicios, como la calibración de componentes específicos del motor, que subiría el precio.
Cambiar un motor por uno nuevo puede implicar entre unos 10 y 12 horas de trabajo. Abrirlo y ver qué piezas están mal pueden ser unas 20 horas de mano de obra. Un motor nuevo puede costar desde 2.000 hasta 10.000 euros, y depende del tipo y el modelo. Contando con la mano de obra, cambiar el motor puede costar desde unos 2.500 hasta más de 12.000 euros, sin incluir los costes de gestión para homologarlo.
Alarga la vida del motor de tu coche con estos consejos
Como hemos dicho, cambiar el motor puede ser muy costoso. Por ello, debes seguir estos consejos para alargar su vida y que siga funcionando correctamente:
- Espera 30 segundos con el motor arrancado antes de iniciar la marcha: Este hábito permite que el aceite circule adecuadamente por todas las partes del motor antes de someterlo a cargas más elevadas. Así el aceite alcanza todos los huecos del motor, y reduce el desgaste inicial, que es uno de los principales responsables de los daños en los motores a largo plazo. Esta práctica también mejora la eficiencia del motor y prolonga la vida de los turbocompresores.
- Cambios de aceite regulares y líquidos en niveles óptimos: El aceite garantiza que el motor esté lubricado adecuadamente, reduciendo el desgaste y que se acumulen residuos perjudiciales. Además, debes verificar los niveles de refrigerante y la transmisión, porque si faltan el motor puede sobrecalentarse y que se dañe. El fabricante debe decirte la frecuencia de cambio del aceite y los niveles recomendados para mantener los fluidos.
- Cuando sea necesario reemplaza las bujías y las correas y limpia los filtros de aire regularmente: Las bujías y las correas son fundamentales para encender y que funcione correctamente el motor. Realizar el mantenimiento y cambiarlas en el momento adecuado asegura una combustión eficiente y reduce el desgaste del motor. Si no lo haces puede tener problemas en el arranque, pérdida de potencia y que el motor se dañe. Además con un filtro de aire obstruido reduce su flujo y afecta negativamente al rendimiento del motor y aumenta el consumo de la gasolina.
- Evita hábitos de conducción dañinos: La manera en que conduces influye en la vida útil del motor. Cambiar de marcha más suave te ayudará a conservar el motor. No dejes vacío el depósito de gasolina y evita aceleraciones bruscas. También haz una conducción eficiente para reducir el consumo de combustible y así desgastas menos el motor.
- Revisiones periódicas y mantenimiento profesional: Los mecánicos pueden identificar y arreglar algún problema potencial antes de que se convierta en algo mayor. Además si escuchas cualquier ruido extraño o aparece alguna advertencia en el cuadro de mandos debes revisarlo de inmediato.
