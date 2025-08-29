Todas las recomendaciones de la DGT para la Operación Retorno

Durante los fines de semana de este verano se ha producido un incremento del tráfico por los principales itinerarios, autopistas y autovías, así como carreteras nacionales, hacia las zonas de playas / litoral, descanso y segundas residencias.

A lo largo de estas vacaciones, la DGT ha realizado distintas campañas para concienciar a los conductores y vigilar su seguridad, y este último fin de semana de agosto no han querido ser menos, por lo que te traemos a continuación algunas recomendaciones para que puedas volver tranquilo a casa.

El fin de semana

Según explica la Dirección General de Tráfico, los fines de semana de este verano en las carreteras se podrían desglosar de la siguiente manera:

Viernes : En este día se han producido la mayoría de los desplazamientos en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, así como se intensifica la circulación en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa , sobre todo entre las 16 y las 22 horas .

: En este día se han producido la en de los grandes núcleos urbanos, así como se intensifica la circulación en las principales vías de acceso a las , sobre todo entre las . Sábado : Se producen más desplazamientos en sentido salida de los grandes núcleos urbanos e incremento de circulación en las principales vías e itinerarios de acceso a costa, playas y zonas de segunda residencia. Las horas más desfavorables son aquellas que están entre las 9 y las 13 horas.

: Se producen de los grandes núcleos urbanos e playas y zonas de segunda residencia. Las horas más desfavorables son aquellas que están entre las Domingo: A última hora de la tarde comienzan los desplazamientos en sentido entrada hacia los grandes núcleos urbanos con intensidades elevadas de tráfico y problemas de circulación en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso desde las zonas del litoral y costa. El horario más desfavorable está entre las 19 y las 24 horas.

La DGT ha realizado diferentes campañas a lo largo del verano / GUARDIA CIVIL

La velocidad y la distancia de seguridad

A la hora de conducir, cualquier incidencia meteorológica puede afectar a tu viaje de 2 formas, que pueden actuar de forma simultánea o individualizada:

Disminuyendo la visibilidad.

Disminuyendo la adherencia entre el neumático y la calzada.

Por ello, ante la presencia en carretera de nieve, hielo, niebla, lluvia o viento siempre es recomendable estar informado. La información puntual nos permitirá tomar decisiones sobre la ruta más idónea y nos evitará inconvenientes:

A través de los boletines que difunde el Servicio de Información de Tráfico, por las distintas emisoras de radio en todo el territorio nacional. A través del teléfono 011. Mediante las redes sociales de la DGT.

Saber cuándo parar

Cuando debido a una precipitación importante (chaparrón, granizada) o por causas meteorológicas extremas (nieve, hielo, viento, niebla) la circulación se realice con dificultad y peligro para la Seguridad Vial, lo mejor es detenerse fuera de la carretera en un lugar apropiado para ello hasta que las condiciones cesen y permitan reanudar el viaje.

No abandones nunca el vehículo aparcado fuera de la calzada a menos que sea estrictamente necesario. Es importante que esté bien señalizado con la luz V16 para que te vean el resto de conductores.