El Jaecoo 5 irrumpe en el mercado español con un precio de solo 19.990 euros

El nuevo Jaecoo 5 aterriza en el mercado español con un argumento difícil de ignorar: un precio de salida de 19.990 euros (con todos los descuentos aplicados), un diseño muy atractivo, equipamiento generoso desde la versión de acceso, una gama de motores multienergía y un enfoque práctico.

El SUV chino se ofrecerá en tres versiones mecánicas: gasolina, híbrida convencional (HEV) y 100% eléctrica. El escalado de precios es razonable: 27.500 euros para la versión gasolina, 30.000 euros para la híbrida y 35.500 euros para la eléctrica. La diferencia de solo 2.500 euros entre la variante gasolina y la híbrida busca incentivar el paso hacia tecnologías más eficientes sin un sobrecoste difícil de asumir.

Jaecoo 5 / Jaecoo

La versión híbrida, además, cuenta con etiqueta ECO de la DGT, lo que le permite acceder sin restricciones a zonas de bajas emisiones y beneficiarse de ventajas fiscales y de aparcamiento en muchas ciudades. En cuanto a la disponibilidad, las versiones gasolina y eléctrica comenzarán sus entregas en octubre, mientras que la llegada de la híbrida se espera para finales de año.

Precio competitivo y financiación accesible

El precio promocional de 19.990 euros corresponde al acabado Pure con motor 1.6 TGDI de 145 CV y cambio automático, aplicable únicamente a clientes particulares que financien a través de Santander Consumer Finance S.A.. La oferta incluye IVA, transporte, impuesto de matriculación, descuentos por marca y concesionario, descuento por entrega de vehículo usado y por financiación. La oferta estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de acceder a una garantía comercial de 7 años o 150.000 km.

Este tipo de propuesta convierte al Jaecoo 5 en una opción realista para un público que busca un SUV nuevo y bien equipado por menos de 20.000 euros con condiciones financieras claras y accesibles.

Diseño moderno y proporciones bien aprovechadas

A nivel estético, el Jaecoo 5 apuesta por una imagen atractiva, sólida y contemporánea, con proporciones equilibradas y detalles llamativos. Mide 4,38 metros de largo, 1,86 metros de ancho y 1,65 metros de alto, lo que lo sitúa en el corazón del exitoso segmento SUV compacto. Su parrilla frontal vertical en cascada, junto con los faros LED delanteros y traseros, le otorgan una presencia reconocible sin recurrir a estridencias.

El interior trasmite calidad al primer vistazo. La marca ha trabajado en unos acabados cuidados, buena presentación general y un habitáculo amplio, en parte gracias a su generosa anchura y a la incorporación de un techo solar panorámico de 1,45 metros cuadrados, que aporta luminosidad y sensación de espacio.

Interior del Jaecoo 5 / Jaecoo

Uno de los puntos fuertes del Jaecoo 5 es su equipamiento de serie, especialmente en aspectos tecnológicos y de conectividad. La consola central está presidida por una pantalla táctil vertical de 13,2 pulgadas, acompañada de un cuadro de instrumentos digital de 8,88 pulgadas, lo que garantiza una experiencia moderna al volante.

El SUV incorpora a su vez elementos poco habituales en su categoría, como tapicerías antibacterianas y fáciles de limpiar, pensadas tanto para familias como para quienes viajan con mascotas. Además, es pet-friendly, con un filtro de climatización especial que retiene mejor el pelo de animales y un modo Karaoke con micrófono opcional, orientado al ocio a bordo.

En términos de seguridad, Jaecoo no escatima. La estructura del vehículo ha sido desarrollada con materiales de alta rigidez torsional, e incorpora suspensiones independientes en ambos ejes. A eso se suman 19 asistentes de conducción que forman parte del paquete de ayuda al conductor, un argumento importante para quienes priorizan la seguridad activa. La marca asegura haber realizado más de 2 millones de kilómetros de pruebas sobre distintos tipos de terreno antes del lanzamiento, lo que respalda su apuesta por la fiabilidad y el confort tanto en ciudad como en trayectos largos.

Gama mecánica para todo tipo de perfiles

La versión de gasolina monta un motor 1.6 TGDI de 145 CV, asociado a una transmisión automática DCT de siete velocidades, una combinación que promete buen rendimiento sin disparar los consumos. Por su parte, la variante híbrida recurre a la tecnología SHS (Smart Hybrid System) y alcanza los 224 CV, con una entrega de potencia más contundente y un funcionamiento más eficiente.

Jaecoo 5 / Jaecoo

La opción eléctrica, aunque sin muchos detalles por el momento, ofrecerá una autonomía combinada superior a los 400 kilómetros, una cifra que la sitúa en línea con los referentes actuales del segmento.

En cuanto a eficiencia, el consumo medio combinado para la versión de gasolina es de 7,0 litros cada 100 km según el ciclo WLTP, con unas emisiones de 159 g/km de CO₂. Unas cifras acordes con su posicionamiento y potencia, que permiten un uso razonable en el día a día.

Un rival a tener muy en cuenta

Con un diseño atractivo, un interior amplio y bien resuelto, una gama mecánica para todos los gustos y un precio de partida especialmente agresivo, el Jaecoo 5 se posiciona como una de las propuestas más interesantes del panorama SUV actual. Especialmente si tenemos en cuenta que, por menos de 20.000 euros, se puede acceder a un vehículo bien equipado, con buen diseño y garantía de siete años.