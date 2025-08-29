España aprueba con nota en producción automovilística, pero suspende en electrificación y recarga

España sigue siendo uno de los países clave de la automoción europea. El ACEA Pocket Guide 2025/2026 sitúa a nuestro país en el grupo de grandes fabricantes del continente, con 31 plantas industriales repartidas por todo el territorio: 20 dedicadas al ensamblaje de vehículos y 11 especializadas en la producción de baterías y trenes motrices. Con todo ello, la red industrial española continúa siendo una de las más completas y diversificadas del viejo continente, lo que nos mantiene en el radar de los grandes grupos internacionales.

Recreación de una fábrica de automóviles / Edgar Vivó

Con 16,4 vehículos fabricados por trabajador al año, España se mantiene entre los países con mayor productividad de Europa, donde la media es de apenas de 6 unidades. Este dato coloca a nuestras plantas en la élite europea en términos de eficiencia, pero ACEA advierte que la elevada dependencia de las exportaciones nos hace más vulnerables ante los cambios regulatorios y la creciente presión competitiva de los mercados asiáticos, especialmente China.

Exportaciones sólidas, pero con alta dependencia

España exporta la gran mayoría de vehículos que produce. Nuestros principales destinos siguen siendo Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, con un peso creciente de Marruecos y varios mercados latinoamericanos.

Esta alta dependencia de las exportaciones nos hace especialmente sensibles a posibles cambios en las políticas arancelarias y a la competencia de los fabricantes asiáticos, sobre todo en el ámbito de los eléctricos. Además, buena parte de los BEV vendidos en España todavía llegan desde fuera de la UE, con China como principal origen, lo que añade un riesgo estratégico a la transición energética.

Una infraestructura de recarga insuficiente

La excelente productividad de vehículos contrasta con su puesta en las carreteras. El estudio subraya que España avanza más despacio de lo deseable en la implantación de infraestructuras para la movilidad eléctrica. En 2024 había 45.200 puntos públicos de recarga, un número insuficiente y que frena sin duda la compra de este tipo de modelos.

La infraestrucutra de reccarga de coches eléctricos en España es isuficiente / Edgar Vivó

El ratio de coches eléctricos por punto de carga es de 7,1 vehículos por cargador, muy por encima de la media comunitaria (5 coches por punto). Por otro, la densidad de la red también es baja: 0,6 puntos por cada 1.000 habitantes, frente a los 10,2 de Países Bajos o los 4,3 de Alemania. Esta carencia penaliza la expansión del coche eléctrico fuera de los grandes núcleos urbanos y contribuye a que España esté retrasando su transición respecto a otros países.

El parque automovilístico español supera los 25 millones de turismos, y apenas el 3,9% son enchufables. Estamos alineados con la media europea, pero ACEA advierte que la electrificación avanza a un ritmo insuficiente para cumplir los objetivos de descarbonización marcados por Bruselas.

Fiscalidad elevada y parque envejecido

Uno de los capítulos más reveladores del informe es la contribución fiscal del automóvil. En 2024, el sector aportó 39.800 millones de euros a las arcas públicas españolas, lo que refleja su enorme peso en la economía nacional.

El desglose muestra un claro sesgo hacia los carburantes:

22.700 millones proceden de impuestos sobre carburantes y lubricantes .

proceden de . 11.300 millones llegan vía IVA sobre ventas, mantenimiento, recambios y reparaciones.

llegan vía sobre ventas, mantenimiento, recambios y reparaciones. Los impuestos anuales de circulación generan 3.000 millones .

generan . Los impuestos de matriculación y transmisión aportan 700 millones .

aportan . Otros conceptos, como tasas, licencias, seguros o peajes, completan la recaudación.

En total, la carga fiscal media por vehículo en España asciende a 1.295 euros anuales, una cifra superior a la de varios países de nuestro entorno. Este nivel de presión fiscal dificulta la renovación del parque, que en España supera ya los 14 años de antigüedad. Y aquí surge un círculo vicioso: sin incentivos claros y con una fiscalidad alta, muchos conductores retrasan el cambio de vehículo, lo que limita la penetración de modelos más eficientes y limpios.

Un aviso para acelerar

El informe de ACEA lanza un mensaje claro: España no puede dormirse. La fortaleza industrial sigue ahí, y las cifras de empleo y productividad lo confirman, pero la transición hacia la electrificación no avanza al ritmo que exigen las metas climáticas y la competitividad global. Si España no acelera la implantación de infraestructuras, revisa su fiscalidad y define una estrategia clara para renovar el parque, corre el riesgo de quedarse atrás en un momento clave para la automoción europea.

El parque automovilístico español es de los más viejos de Europa / Edgar Vivó

Comparativa España – Europa

Parque automovilístico enchufable

España: 3,9% de turismos enchufables sobre el parque total.

de turismos enchufables sobre el parque total. Media UE: en torno al 5,8% , con líderes claros: Países Bajos (15,2%) , Suecia (13,9%) y Noruega fuera de la UE con un espectacular 30% .

, con líderes claros: , y fuera de la UE con un espectacular . España está en el grupo bajo, junto con Italia y Grecia, lo que refleja un retraso en la electrificación.

Red de recarga pública

España: 45.200 puntos en 2024, con un ratio de 7,1 coches eléctricos por cargador .

en 2024, con un ratio de . Media UE: 5 coches/cargador .

. Países líderes: Países Bajos cuenta con más de 139.000 puntos (ratio de 1,8 coches/cargador), y Alemania supera los 113.000 con un ratio de 4,3 .

cuenta con más de (ratio de 1,8 coches/cargador), y supera los con un ratio de . España, pese a su peso industrial, se sitúa claramente por debajo en infraestructura.

Vejez del parque automovilístico

España: 14,2 años de media , uno de los más antiguos de Europa.

, uno de los más antiguos de Europa. Comparativa: Alemania (10,1) , Francia (10,3) , Italia (12,5) , Países Bajos (10,2) .

, , , . España ocupa el tercer puesto entre los parques más envejecidos, solo superada por Grecia y Polonia.

Ayudas a la compra de eléctricos

En España sigue activo el Plan MOVES III , que ofrece hasta 7.000 euros en ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos —9.000 euros en el caso de furgonetas—, aunque los retrasos en los pagos y la complejidad administrativa siguen lastrando su efectividad. A

Alemania , por su parte, eliminó sus subvenciones directas a finales de 2023 y ha reorientado su estrategia hacia incentivos fiscales para empresas, como amortizaciones aceleradas.

, por su parte, eliminó sus subvenciones directas a finales de 2023 y ha reorientado su estrategia hacia incentivos fiscales para empresas, como amortizaciones aceleradas. Francia ha recortado su bono ecológico, que ahora se sitúa en un máximo de 4.000 euros. En Países Bajos y los países nórdicos las ayudas directas han desaparecido, pero se mantienen incentivos fiscales como descuentos en el impuesto de circulación.

Fiscalidad media anual por vehículo